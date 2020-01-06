春节满屏煽情营销里，卡萨帝用“声音”还原了真正的感动

春节营销季，各大品牌都在比拼营销创意，开始上线春节主题广告、创意营销。而如何让受众跳脱传统春节营销的审美疲劳、开启新体验，是品牌营销创新的挑战。

今年，国际高端家电品牌卡萨帝带给受众一场特别的体验。同样传统的“回家”年味主题，却通过“声音”让受众沉浸式地聆听家的声音。

卡萨帝以“一年中最珍稀的声音”为主题，发布了三支品牌TVC《饺子》《老友》《慢》。这组创意广告在技术应用上行业领先，是国内第一次使用“人头录音”和“杜比全景声”的品牌视频，第一次将“回家”用声音的方式还原的沉浸式体验作品，也是世界顶尖的杜比声音技术在国内的首次商业合作。

沉浸式音乐叙事，“听”见家的美好

卡萨帝的春节广告TVC，是国内品牌首次将“回家”场景用声音的方式还原，带给受众全新的沉浸式体验。

全家团圆、老友重聚、独处慢时光……结合这些过年的真实场景，卡萨帝在春节前夕以“一年中最珍稀的声音”为主题发布了三支品牌TVC《饺子》《老友》《慢》，号召大家在春节假期里珍惜与家人、友人团聚的每一刻，享受独处的慢时光。

打破了传统的情感营销广告片范式，卡萨帝首次采用“沉浸式”音乐叙事的方式，让“听觉”成为感官体验的核心。而品牌的形象与精神，也在“不需要看画面”的广告中被“听见”。

从叙事场景上看，这支沉浸式作品营造了值得珍惜的美好瞬间。例如，“饺子”篇中年夜饭场景的吵闹与欢乐，是离家在外游子最珍稀的；“老友”篇中与老友的谈天、碰杯，难得相聚是最珍稀的；“慢”篇更是留给自己的珍贵独处时光，卸下一年的忙碌，放空听见自己是最珍稀的。

这三个场景设计与故事营造，都是品牌对外传递自身价值观的故事载体。卡萨帝向那些懂生活、珍惜美好、追求品质生活的消费者，生动地传达了“愿最珍稀的 都好好被珍惜”的品牌生活主张。

而品牌形象的展示与融入也非常自然巧妙。卡萨帝家电产品作为各个场景中的重要元素，在声画交错中巧妙呈现，更给受众深刻而美好的观感。

声音技术与细节追寻，让每一秒都“好听”

以“声音”作为视频主线的广告，并不寻常。其对技术和细节的追求，更确保了作品的代入感与情感共鸣的生发。

卡萨帝对声音技术的追求非常极致，运用了三维声、环境立体声等声音技术，将受众包裹在沉浸式的杜比全景声效中。

区别于传统声道设置的环绕声，杜比全景声之所以能带来难以置信的逼真体验，是因为画面中每个细微场景的声音，都按照场景中声音发声方向进行还原的，各种精准定位的环境声，带给受众真实情境般的体验。

受众戴上耳机，沉浸在的是三维音效空间中，这是传统品牌广告片无法比拟的全新听感体验。这种听觉体验让人更轻松代入进春节场景，如同与场景中的人物置身同一空间，共同体会人情味与年味。

为了加速受众情感共鸣的达成，卡萨帝为这支沉浸式的广告片做的预热，也颇为用心。品牌邀请著名配音表演艺术家、《舌尖上的中国》配音李立宏老师，亲自为视频录制引言，解读“回家”主题的含义。为视频上线前做了充分的情绪定调，目的都是使其成为春节营销季受众“听到的”最不一样的广告。

这场以声音为核心的广告片创新尝试，对品牌受众来说，无疑是一场独特体验。

传统广告更多以“视觉”体验为核心，而这场第一视角的“听觉”盛宴，让受众仿佛身临其境，唤醒更多对春节“回家”场景的记忆，进而提升对品牌的亲近感与好感度。

用“声音”传递品牌精神，卡萨帝探寻情感营销新形态

实际上，以“声音”为主线的广告创意，更是卡萨帝对新形态情感营销的探索与尝试。这一全新的传播形态，形式与内容上都与品牌精神理念相契合。

作为国际高端家电品牌，卡萨帝的目标受众是追求品质与美好生活的人群，并为这一人群提供高品质、消费升级的家电用品。在春节场景中，人们追求的有品质的“精神”和“情感”体验，正是时光中的“人”：家人、朋友、自己。

而无论是与家人朋友“吵闹”的聚会，还是独自享受的悠然慢时光，都正是春节年味与氛围的核心，是每个人都能牵动的记忆与瞬间。

因此，卡萨帝的“声音”营销策略，落脚在了这些最“珍稀”的声音上，抓住了受众的情感连结点，与消费者达成默契与共情。

这是一种更有代入感、更特别的形式，让受众理解品牌的主张与价值取向——“愿最珍稀的 都好好被珍惜”。

在创意匮乏、审美一律的传统营销风格中，卡萨帝对春节营销新形态的探索为行业提供了新的创意启发。