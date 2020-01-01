京东手机 x ChinaJoy：游戏手机放心换！

一年一度的ChinaJoy落下帷幕，京东手机在此期间，依托京东手机在CJ的线下展台，联合红魔、拯救者、黑鲨、ROG等游戏手机品牌、完美世界游戏IP、斗鱼直播，玩起了京东手机游戏周营销，为京东818手机节做预热。

一、借势游戏IP，好想换新机啊

我们洞察到目标消费者想换新游戏手机却苦于没钱，因旧手机卡顿而输掉游戏的痛点，联手完美世界旗下“新笑傲江湖”与“新神魔大陆”两大热门游戏IP，通过热门角色之口，巧妙地卖起了逛京东手机，放心换新机的服务利益点。





新笑傲江湖：不败也难逃一buy!





背靠热门武侠游戏IP新笑傲江湖，我们针对换手机过程中困扰绝大多数人的本质问题——“没钱”，将新笑傲江湖里酷飒的东方不败与摆摊这一反差行为做联结，上演一出东方不败为换新机摆摊刺绣的真香名场面！

看上一款新手机，却财务危机怎么办？

去摆摊？

也不一定能成功

你以为是手机广告？其实是我京东手机的广告哒！

服务好到东方不败也难逃一buy！（国际谐音梗一律按最新汇率扣钱）

通过“好想换新机啊”这一个开关，召唤出京东小哥po出京东手机游戏周期间买新机可以白条免息，还有30天无理由退货让你放心换新机的服务，将“没钱换新机”这一痛点的破局利益点告知消费者。

新神魔大陆：神魔困难都能Carry全场！





前段时间，杨幂、陈小春、任达华代言的新神魔大陆手游，可谓占满了我们身边的社交广告位。利用这一IP，我们针对旧手机打游戏时会卡顿的痛点，讲述一个新神魔大陆里组团打BOSS本却差点惨遭翻车，全靠法师少女Carry全场的故事！

队友集体下线，花季满血法师少女独自面对狂暴的残血boss

却突然卡到鬼畜，局势逆转

关键时刻还得靠京东小哥

不管神魔困难都能Carry全场！

新神魔大陆篇再次通过“好想换新机啊”这一个开关，召唤出京东小哥po出京东手机游戏周期间买新机赠游戏加速卡，让你放心换新机的服务，解决用户“旧手机卡顿”的问题。

游戏IP海报

除了动画视频，我们还配套了两张海报进行宣发，直观地让消费者感知到京东手机”30天无理由退货”“还赠游戏加速卡“的主要利益点。

二、京东手机 X ChinaJoy 现场玩嗨了

在游戏周开始之前，我们做了三张科技风的倒计时海报，为ChinaJoy第一天京东手机展台现场的京东游戏手机产业联盟启动仪式做预热

还有的报纸风的ChinaJoy宣传海报，为 宣传京东手机展台的位置。

除此之外，在ChinaJoy现场，京东手机与斗鱼开展了紧密合作，每天都有斗鱼人气主播与现场showgirl在京东手机展台进行粉丝互动，我们拍摄产出了许多“养眼”的现场照片。

故我们以JOY的小目标的形式，把官方视角转为吉祥物视角，列出“2020 ChinaJoy小目标”清单海报，配合现场照片与消费者进行更加趣味的互动。

此次京东手机借势ChinaJoy进行游戏手机周营销，通过创意视频、海报、线下活动等形式，让消费者能一键get到京东手机放心换机的服务利益点。

虽然游戏周已经结束，但京东818手机节正热火如潮进行中，想换手机的朋友们可以试试逛京东放心换新机！