疫情什么时候会过去？14亿人在书写答案，百度推出一则为武汉加…

背景说明

“病毒、疫情、感染，

人们焦急地发问，

问题蔓延到了全国各个角落，

其实问题，并不可怕

因为有多少个人，就有多少种可能的答案”

近期，百度推出一则为武汉加油的短片《别怕，总有人在给出答案》。看着视频中一条条与疫情、与武汉相关的搜索，更让人们坚信“不怕问题出现，因为总有一些人，在努力给出答案。”

创意说明

在疫情中，你在百度得到了什么答案？

“口罩不够了怎么办？”“恢复上班应该隔离久一点吗？”“疫情拐点什么时候出现？”“我们能战胜疫情吗？”……短片从人们搜索的问题切入，全面展现了疫情期间大家心态的变化。

但对于此，百度也给出了自己的态度：“问题不可怕，因为总有这样一群人，在最危难的时刻，给出最勇敢的回答。”这一年，武汉在过关，中国在过关。困难摆在眼前，但每一个中国人，都在用实际行动和不懈付出，书写充满勇气和决心的答案。

从短片中的百度搜索数据可以明显看到，自2月6日起，“武汉加油”搜索量就开始超过“武汉疫情”，而且总体呈现不断上升的趋势。

创意详细阐述

一直以来，百度搜索是大家获取信息的重要渠道，从担忧到鼓励的国民情绪在数据中尽显，这是疫情中最振奋人心的答案。

“每个人都在给出答案”：聚焦个人，引大众共鸣

这个宣传片之所以能突出重围，在百度官方好看、秒拍、爱奇艺、梨视频等视频平台发布3天后就突破1000万+播放量，离不开“自来水”的传播。

情感营销，戳中痛点：“英雄”就是我们每个人

有的人在团聚的时刻选择分离，用自己的生命捍卫他人的生命；有的人穿上了军服，也穿上了使命，誓死不言退；有的人不是医生，但也想靠一双手，从病魔手里抢时间；有的人在看不见的角落，与前线并肩作战；还有更多的人，他们虽不是从天而降的英雄，却因为善良挺身而出……

而百度想传达的其实是这些“英雄”离我们并不遥远，他们就是芸芸众生中的你我，是平凡却心存温暖、关注疫情的每个人。

传播效果

UGC二度传播：小细节引大反响

对于每个关注疫情的人来说，这只视频中的问题与他们密切相关，他们愿意去看，也愿意自主传播，因此UGC的二度传播更是让宣传片达到更大化曝光。

不少细心的人还发现，百度搜索有一个小小的却让人很感动的变化。在百度搜索输入“武汉疫情”时，搜索结果页的蓝色按钮“百度一下”就会变成红色的“武汉加油”。微小之处见真诚，这一小小的改动也让更多心系武汉的百度搜索用户在关注疫情发展的同时，给武汉注入了一份温暖与力量。

“最勇敢的回答”：联动内部资源、蓝V，实现最大化曝光

为了配合武汉加油品牌宣传片，百度联动新媒体KOL、官方媒体、视频渠道及内部资源如百度App feed全量、好看feed集中曝光扩大声量，最终成功提升了百度搜索好感度。