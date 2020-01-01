为了发布IP，微博借钱居然拍了支鸭片

微博借钱于1月10日正式发布自己的IP形象形象——李富贵，李富贵是一只基于鸭子的形象进行设计创造的IP，作为扮演在品牌与用户间沟通的桥梁，李富贵在起初立项之初就有了明确的定位。为了能满足沟通的基础条件，鸭子变成了最初的形象的基础，2019年，社交媒体上针对“你要开心鸭”等对语气“呀”的替换，“鸭”成了网络用户表达情绪一种新的词汇，除此之外，2019年网红鸭柯尔鸭的兴起，瞬间在社交媒体拥有了大批粉丝，用户对鸭子的喜爱，成了这次微博借钱设计IP的策略基础。

对于名字的命名看着有些过于随意，其实也是在社交媒体环境下的策略之举，对于诸如“多多”“萌萌”“乐乐”等偏常规的名字，用户很难在短时间内记住，互联网网本身就是一个快速信息更迭的世界，如果你不是有足够的资金成本去大面积，长时间信息输出，用户很难对一个IP产生一个熟悉的认知，比如我们知道天猫，那只猫就叫天猫，知道京东的狗，那只狗叫JOY，知道知乎的北极狐，它叫刘看山。





但再去细数，可能剩下互联网大厂的IP形象很多你只是知道这是哪家的吉祥物，却很难知道名字，很多公司的吉祥物在整个品牌传播中其实并没有发挥很大作用，不像天猫京东这样的电商平台，本身品牌logo就是以IP形象设计的，所以有更多机会在用户心中建立认知基础，但比如百度的吉祥物——百度熊（小度熊），网易云音乐的吉祥物——多多和西西，携程的吉祥物——游游，有一些我们甚至连名字都记不住。

所以这次微博借钱的名字在取名之初为了能快速在用户心中建立认知，用了更拟人化的人名命名方式——李富贵，李富贵一方面在中国有着极高的认知度，“你”的谐音又似“你”，李富贵-你富贵，祝你富贵，也有着更美好的寓意，加上去掉姓氏，单叫“富贵”又朗朗上口，所以最终IP的名字也就定下了——李富贵，这个名字。

【微博借钱IP形象——李富贵】

形象有了，如果在社交媒体快速传播成了一个关键点，一个IP本身不具备太强的传播动力，如果只是靠单纯的铺量投放，最后无非是刷了一顿曝光，成本投入大，效果不一定好，用户也未必能快速记住，所以在这样的情况下，最终微博借钱策划了一起偏事件性的内容，来完成整个IP的传播。

第一阶段：引发关注

起初最早的创意是给IP拍一支创意短片，通过视频的故事吸引用户，然后末尾带出IP，但考虑视频的传播性，综合考虑后，从新调整策略，先由一起事件引发关注，然后在热度最高时再推出视频，从而更好的让社交媒体上的用户关注到视频。所以最终传播初始阶段，先由KOl发布一条以#如何逼疯设计师#为话题的投稿微博，讲述某公司设计师因被老板要求设计公司IP，而被强行与一只鸭子共事的内容，从而将“设计师”，“鸭子”，“苦逼”等本身具备传播点的元素组合在一起，打造了一条热门微博。

此条微博只投放了5个KOL，最终带动了近30个KOL自然转发，并成功进入热门微博推荐，热门评论下也有粉丝评论自然带出了对于预埋画面的提及和讨论，吸引了大家对于品牌的关注。

在自然转发达到4000左右时进入热门微博，并最终让微博保持在近1万转发，8千多评论，7万多点赞。

第二阶段：

在持续两天的内容传播后，成功吸引大家产生对鸭子的关注，第二阶段放出制作的IP视频片，将大家的吸引力从设计师事件转向视频，借着大家对于鸭子的关注热度，将热度持续转移到视频上的鸭子上，并通过视频最后的IP发布信息的传递，让大家真正关注到IP上来。

微博借钱官V同时发布IP视频，吸引注意力。

传播过程中，始终将真鸭子和IP形象李富贵始终保持捆绑传播，借由真鸭子的热度让大家成功注意到IP，并对IP产生快速的形象认知。

第三阶段，在视频传播后，上线#微博送鸭子#活动，将大家对于鸭子的喜爱以及想拥有的欲望放大，并吸引大家参与转发活动。彻底将转发送鸭子活动推上热度。

转发活动微博下，置顶评论，将IP露出，再次加强大家对于IP的印象，并引导大家进行许愿，逐渐将IP形象李富贵和愿望满足两个概念建立关系，后续通过不断输出，加强IP的印象，未来整个IP营销中，会将IP形象打通至各个营销环节，并植入与产品交互中，将IP在每个细节中与用户都能产生沟通，最终实现通过IP建立与用户沟通的良好关系，为后续品牌营销打下基础。