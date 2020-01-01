汤连得温泉营销全案：泡去烦恼来汤岛

原标题：泡去烦恼来汤岛

前言

如果提到泡汤，你的脑海里仍然浮现出“洗浴中心、大澡堂”这样的字眼的话，那接下来你可能要重新认识“温泉馆”了。特别是南方人！南方人和北方人的洗浴方式的本质不同，决定了南方人想要走出被“大澡堂”支配的恐惧，必然是要下一番功夫的。

所以，当我们SINELAB接到上海本土温泉馆：【汤连得温泉】的旺季营销brief时，就决定从大澡堂子的固有印象下手，全面提升行业竞争力。

首先第一步，体验！对于南方员工占大多数的小团队，第一道坎就是赤膊相见，在更衣室扭捏了半个钟头，决定为了项目献身。继而发现只要冲过这道坎，来到的就是一个全新的世界。

果然，体验给我们带来了全新的想法与结论，在探馆的过程当中，我们察觉到无论在汤池里，还是休息区。人们用无比放松的状态，和身边人诉说着家长里短、职场奇事。如何发泄，或者说【释放烦恼】已经逐渐成为了⼀种刚需。

“寂寞或疲累，流汗去蒸发眼泪”同事突然的一句歌声，让我们灵光一亮，烦恼也是可以蒸发掉的，烦恼也是可以泡掉的。





主视觉

可能有人觉得很奇怪，汤岛又是什么意思呢？最近对于超级符号的概念，大家应该都多少明白了一些对于这个概念，我们团队一致觉得非常精妙汤岛就是我们的符号，取自于汤连得的英文“tang land” 对于汤连得这样一个在上海有着深厚人气的温泉馆。

我们想与其凭空创造，不如将原来就有的东西给找到。

接下来，我们要做的就是把“汤岛”与“都市避⻛港”画上等号，将“治愈系”进⾏到底。





给都市的迷茫一代的攻略——

没有什么值得你困顿一生，别让琐碎的生活耗尽了你的耐心和向往在温暖的汤泉中，烦恼会在水雾中消散.





活动期间，我们还接手了汤连得的公众号为了更好的迎合全新的品牌形象我们将化身为小汤君，持续线上送温暖汤连得官方的微信公众号，我们从头到脚一般的进行彻底“焕然一新”。

在活动前，汤连得官方公众号已有的30万粉丝，为了鼓励现有粉丝与品牌的互动，我们顺势推出了《汤岛治愈电台》，鼓励粉丝们创造内容。

每一篇的“治愈故事”都取材于用户生活通过文字、插画和声音去感染每一个人的情绪，让他们感受到温情，感受到来自于品牌的温度。

并配以FM【沸点100】一同“发声”.

为了契合汤岛符号我们将汤连得温泉馆的重点区域，划分成了主题岛屿。例如，

原来的餐厅，我们升级为狂吃不胖岛。儿童乐园=萌萌岛、泡汤区=温泉岛、休息区=白日梦岛、 spa区=酥酥糊糊岛等。

我们希望用户在打破对温泉馆的固有认知，让用户看到、感受到的汤连得，是饮食、文化、放松于一体的都市休闲中心。

在四家万达影院和一家大型创意园区。我们准备了5000份【特制盲盒】。

活动现场异常火爆，奖品在1个小时之内就全部发完了。而且，最让人觉得治愈的是我们还收到了很多来自汤连得铁杆粉丝的现场真情表白。

在盲盒活动的同时，我们又走上了魔都街头，进行了一场关于烦恼的采访，来看看现代都市人的千烦万脑

漫长人生中烦恼好像从来没离开过我们小时候烦恼作业太多

长大后生活的烦恼也扑面而来

甚至有的时候还要烦一烦自己的头发

Ending：结束语

通过我们本次“旺季营销”，也为了更贴合汤连得的品牌调性，我们从视觉和文案上都做了一次系统的升级，团队历时2个月的努力，最终得到了一个非常可喜的成绩。

汤连得的官方微信公众号在一个月内涨粉10万，后台的留言互动量也达到了空前的热度。

而且，根据各大平台的权威数据显示，汤连得温泉在2019年的洗浴行业中，无论是销售业绩还是人气上都居全国第一位。如何帮助客户在众多的竞品中脱颖而出，也是我们SINELAB一直以来致力于攻克的目标。

我们认为只有用心聆听用户、挖掘真实，才能够使它从激烈的竞品赛道中率先跑出来。用真实的感情引起用户的共鸣，用真实的感情帮助品牌传播。