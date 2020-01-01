徕卡“伪纪录片”形式广告：《一台相机的时间旅行》

近日，徕卡通过“伪纪录片”《一台相机的时间旅行》中，用不同风格的影像揉合虚构与纪实，讲述了一台徕卡 M3 所经历过的不同时代和故事。

《无从考证的故事：一台相机的时间旅行》

诞生于1954年的徕卡M系列相机，从未停止对现代摄影史的开拓与影响。它见证时代江湖，亦记录人生涓流；陪伴一代代摄影师创造经典，让一代代 M 相机的拥有者融入自身的传奇之中。

第一位讲述者，是一位德国的汽车工程师。在1960年的夏天，他爸爸带他去了意大利还有幸遇到了当时的世界拳王；他请拳王在M3上签名，但他一下子没有接住相机，相机底部被摔出了个坑。

第二位讲述者是日本的一位艺术指导——稻本龙也。他和他的前辈从德国的二手相机店买到了一台M3，虽然机身有过损伤，但依旧很好用。

第三位讲述者是来自中国的黄京。手上的这台相机是从旧货店买来的，外表到处都是损伤，但是很便宜。买回来的时候，里面还有个旧胶卷，冲出来一看，估计相机上代主人是个日本摄影师。

用它，创造属于你的传奇。

导演：林嘉澍 / 监制：熊小默 / 制片：叶先开

编剧：熊小默、林嘉澍 / 摄影：林嘉澍 / 摄影助理：袁岱川、王之涟

演出：Detlef Schneider、Ivan Komarov、Alex Komarov、大崎明、姚念宇、Layla Saito、谢兵、黄京

灯光：马斌 / 录音：贺俊懿 / 化妆：张冰、伟伟、潘君屿

作曲：李衡 / 声音编辑：李衡 / 声音监制：黄子珈

剪辑：林嘉澍 / 调色：林嘉澍