ONE X 招商银行信用卡营销:因为热爱，自由人生

在2019年底，招行信用卡计划向年轻族群，推出＂自由人生＂主题金卡——一张面向年轻人的白金信用卡。“因为热爱，自由人生”的主题和韩寒创办七年的「ONE一个」品牌不谋而合，两个品牌进行了深度互动。

导演韩寒、刺猬乐队鼓手石璐、旅行博主猫力、Mr. Miss乐队主唱刘恋以＂爱你所爱，自由人生＂为主题独家采访撰文，发布在一个APP、ONE文艺生活公众号及招商银行掌上生活等多个平台上，打造了一场全网逾千万的传播活动。

能取得这样不凡的成绩，主要还是来自于招商银行和ONE一个的亲密配合与信任，在ONE一个全渠道及MCN内容矩阵的带动下，强化了品牌和用户认知。

1、犀利的年度洞察，切中痛点

招商银行面向年轻人群推出专属白金卡，在体育赛事、音乐软件会员和旅行上有丰厚补贴，正是当下新兴中产的迫切需要。

他们下班看一场live，不再颅内蹦迪。周末看一场足球比赛，为热血呐喊。假期去浪漫的土耳其、东京和巴黎。

越来越多的年轻人没有因为繁忙而忘记生活，也没有因为工作而放弃爱好。ONE一个洞察到这些人群独特而广泛的共性，结合招商银行信用卡这一季主题，提出了符合招行定位的Slogan：因为热爱，自由人生。

也许不追地铁，去追场日落；也许不听命令，去听场摇滚；也许不赢名利，去赢场比赛。正是那些无用的热爱，才构建了我的自由人生。

这也是ONE和招商银行信用卡想传达的价值，我们有多种定义自由的方式:

你不必＂有用＂， 你不必为了未来的自由，放弃当下灵魂的自由。你可以热爱你热爱的事物，你可以追逐属于你的自由。

在主题敲定后，双方推出了第一张自由人生的主题海报。

2、主咖韩寒署名热文和手写主题,为活动定调发声

韩寒，某种意义上已成为一种时代符号。因为热爱，成为作家，成为赛车手，成为导演。身份越来越多，人就越来越不自由。这是所有人的一个常态。但热爱带来的自律和努力，能让人克服这些负面情绪。

毕竟，一生热爱，回头太难。

韩寒为活动撰文《一生热爱，回头太难》，同时接受了自由人生的主题专访：七年热爱，如何自由人生？怎样才能活得内心自由，灵魂温柔？

文章发出即成为现象级的内容，为活动定调。

此外，slogan”因为热爱，自由人生”的韩寒手写体，也授权信用卡设计使用，投入印制。

3、ONE一个七周年活动的深度互动

与此同时，ONE一个七周年发布品牌微电影，以爱你所爱，人生飞驰为主题， 通过采访金马奖影后马思纯、音乐剧王子郑云龙、知名人气作家张皓宸、奇葩说辩手陈铭、雨果奖得主郝景芳等公众人物，采访主要关于＃坚持热爱是种怎样的体验＃，和招行主题完美融合，也与招行进行了深度的互动，在微电影中通过前后20s的贴片，转场翻页动效2次以上，韩寒视频内容对应角标，植入对应主题和招行LOGO，阅读量10w+。

此外，ONE一个全渠道MCN内容矩阵也同步发出内容，不仅有600w粉丝的微信公众号ONE文艺生活、ONE有影力，微博亭林镇无业青年、韩寒的马达加斯加、猫力molly及日活２００ｗ的ONE一个APP开屏，为ONE一个七周年和招行进行持续高量的曝光和稳定的关注。

４、KOL深度联动，深化主题

爱我所爱，自由人生。针对体育、音乐、旅行的三类人群，随后进行了对应领域KOL的相关采访和撰文。

资深旅行博主猫力常常被问道这样的问题：旅行博主，真的自由吗？

不能选择出行地点，总是在路上或者下一段路上，在间隙剪视频或写文章。长期多重负荷的状态，是猫力每天面临的问题。

但猫力仍然认为：作为旅行博主，我感到人生开阔而自由。

作为大部分人疲惫生活里的英雄梦，旅行的真正意义绝不在于让你抛弃现有的一切。相反，它是一种温柔的鼓励，鼓励你努力工作之余，也要学会在压力和热爱中寻找平衡。

因为真正的自由人生，不是占有全部，而是永远怀抱热爱，仰望星空。

小时候的石璐并不自由，被妈妈按着学钢琴。到了14岁开始打小军鼓后，便如鱼得水。打着打着，也就打出了刺猬乐队。再后来，决定辞掉工作做乐队时，石璐才真正地属于自己。

生活很难，在吹着西北风的阳台上，甚至吃不到一顿热乎的炒茄子。在人生最低谷黑暗得看不到底时，石璐和刺猬还在坚持。

要说到自由的话，14岁开始打鼓时石璐才懂。找到你的热爱，去追逐，并非最后会得到什么结果，而是本身的过程就是人生最宝贵的经历。

热爱，指引自由的方向。

北大高材生毕业出来搞音乐？高校中像刘恋这样的“蠢人”越来越多。乐队的伙伴杜凯早早碰到了人生热爱，研究生毕业义无反顾地选择失业，刘恋兼顾乐队和工作，从没过过相似的两天生活。他们像是满怀理想主义的浪漫战士，因为热爱，找到了自由人生。

随着音乐追求和自我认知的不断深入，才明白自由人生是：能够因为热爱自主选择自己的人生目标，然后千里望山不怕远，日进一步亦欣然，因为热爱而出发的每一段路都让人体验到自由人生的珍贵。

这些内容除了在ONE一个的MCN矩阵中有曝光外，也同步到嗷KOL的微博主页和招行的掌上生活APP和公众号内，达到了全平台800wPV的成绩，同时也获得了用户的深度认可和好评。