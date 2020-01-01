跨越9000公里，只为见证“真”的力量

真实的东西，才是最美的。它不会使人失望，叫人对未来充满信心。 ——台湾作家 罗兰

你知道吗？美，也是有迹可循，真实可见的。 不信？来看个短片， 看透真如何追溯本真。

策略：追溯由来

透真品牌给的brief需求是：趁着天猫溯源活动的契机，结合新产品的上市，为透真拍摄一条溯源宣传片。

在解题之前，我们了解到一个信息：透真之前并没有做过营销传播，可以说这是第一次，因此我们的主题相当于是为透真定下全新的对外传播基调。 因此，本次战役我们需要思考的是： 从什么角度打响透真对外传播第一枪？ 在讨论的过程中，我们将这次涉及到的信息列出来：

1）天猫溯源活动旨在向消费者证明产品的真实来源。 2）透真新品邀请了以“敢于说真话”的美妆博主陈莴笋参与研发测试， 3）透真的slogan是“专注有效成分”，产品定位是用领先的科技为用户提供优质的产品。

我们发现这些信息都有一个共同点，那就是追求真实。而现在的大多数的消费者是“追求成分党”，他们买东西都有这样一个消费习惯：看产品的成分表，根据成分表来判断产品是否真实有效。 于是，我们提炼出了“真”这一个关键字，用清晰直白的方式，定下了溯源的传播主题：见证真的力量 。 这个“见证真的力量”，既戳中消费者内心的关注点，也是追本溯源的目的，恰巧这也是透真的“真”。

拍摄：认真干就对了

就这条短片而言，没什么了不起的创意。没有炫酷的画面，只有最真实的研发人员的心声。

在短片里，我们以透真品牌主理人真姐的视角，去到世界顶级生物科技工厂——德之馨工厂，探索德国的匠心工艺，让受众一起见证透真有效成分的由来。

真姐与德之馨专家进行研发交流

另外，我们安排了德国技术总监出镜接受采访，通过专家团队的制作过程与采访，将透真的产品的研发真真正正地呈现到大众面前。

德之馨技术总监接受采访

技术团队展示产品研发过程

其实，最初定稿版本是以其他人为主角进行溯源，但在出发拍摄前两天，因为签证问题，原主角无法出国拍摄，脚本需要推翻重来。 时间赶，任务急。在不到48个小时内，我们要重新更换主角，工作人员也贯彻了“真”的态度，加班加点修改脚本。最终在出发前完成好前期的脚本、分镜头等工作。

分镜头线稿

在态度海报中，一个是始终保持探索“有效成分”初心的品牌主理人，一个是敢于表达、说真话的美妆博主，用态度表达透真追本溯源的决心。

透真品牌主理人真姐

知名美妆博主陈莴笋

幕后：笑着面对

拍片的过程，一直都是个痛与快乐并存的过程。遇到再抓马的事情，都要微笑面对。

小分队抵达德国

由于前期无法实地勘景，没有实景图，我们只能参考其他大工厂的内景来设想分镜头。燃鹅，到了德国之后，才发现德之馨工厂不能航拍，前期设想的很多宏大的镜头撤掉、撤掉、撤掉…… 团队连夜讨论替换方案

航拍任务少了，航拍师开心得像个小孩？

人生总是起起落落落落落，拍摄现场也是一波三折折折折折。

尴尬而不失礼貌的微笑

由于现场拍摄团队是在德国当地找的，德国团队的制片当时不在国内，万能领队leader峰再次上线，身兼统筹、制片等多项职责。

临场讨论镜头角度，争取碰撞出更好的可能性

leader峰现场兼职制片，头都大了

转场转场，来拍下一个场景

拍了这么久还没上产品？来张硬照

即使前所未来的执行压力，各种未知的变数，团队成员都没有退缩，认真完成好每一个镜头的拍摄仍旧致力于装逼。

因出差拍摄错过公司团建看妇联，在街头上cos， leader峰失落得像个200斤的胖子

天猫&透真

就算执行难度加大， 天猫&透真两个小可爱也在坚持拍摄

遇上难得一见的好天气，蓝天白云和森林，夕阳小镇和田野，巴适得很，这群人是在度假？这就是你们装逼的借口？

在法兰克福小镇住的那几天，天气好的不像话。梦幻森林，不装逼都对不起这美景了。

公费旅游不存在的，拍摄才是正事。

收工咯，来张团队照。