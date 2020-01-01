如果你的生活是场战斗，就一起来看这部《和平精英》！

《和平精英》手游携手代言人吴京，推出了全新广告形象大片，但这一次，吴京不是一个人在战斗。

！重大提示！文末有彩蛋，走过别错过～

一、你在为什么而战？

无数个加班的夜晚、险中求胜的提案现场、一个接一个未知的生活挑战里，“战斗下去”的意念推着我们滚滚向前，但生活这场停不下来的战斗里，你是否也曾问过自己：

“我在为什么而战？”

是胜利？是挑战？还是为了所谓梦想？

吴京，也同样在寻找答案。

视频一开始，吴京和队友被困在房区里无法突破，正当吴京想冲出去吸引火力突围时，队友抢先他一步冲出去。震耳的轰炸声带吴京回到了往昔，从跳伞、跑圈、受伤、救助、抢空投，“他们跨越了生命的沙漠、雪地、海岛和雨林”，在每一张地图上留下的足迹，让他们并肩成长，终于成为了一个队伍。因为“我们”之间发生的故事，才有了勇敢面对战斗的“精英”。

吴京在这里，有了他的回答。

二、游戏，就只是游戏吗？

我们印象中的那些游戏广告，场景必须奇幻、视听效果震撼、游戏角色仿佛真人、cg动效看不出破绽….好看，但也止于好看。

游戏广告的套路千千万，都逃不出盯着游戏本身做文章。

其实，游戏的价值早就超越了“游戏”本身。

对《和平精英》来说更是如此。

它不仅仅只是为了消磨时间，它更陪伴我们每一个玩家的成长。

我们在游戏中感受热血与勇气，我们抱团奋斗，我们一起咀嚼苦涩痛饮胜利。

玩和平精英的过程，就是一段融入我们生命里的跌宕起伏的时光。

三、生活这场战斗，“我们”终成精英

我为什么而战？不是为了成为英雄，而是为了成为我们。

和平精英最大的特点，是由四个不同的人，建立起一个队伍，共同面对挑战，这四个人建立起的玩家关系，就是共同战斗的战友情谊。

每一个被称之为“精英”的人，都有过曾经“菜鸟”的时期。

但正是那些来自“战友”的陪伴、帮扶、引领、体谅，教会我们独当一面，懂得团队，懂得战斗的意义。

正如片中吴京的台词，“因为我们，成就精英”。

文案抄录：

我曾无数次问自己：

我，为什么而战？

我们曾来自不同的方向

对胜利的渴望驱使我们走向同一个终点 我们一起分享伤痛，也一起直面分歧

从来没有舒适圈，我们就一起与时间赛跑

我们一起跨越生命的沙漠、雪地、海岛和雨林

在每个地方留下我们的认真和可笑，骄傲和失落 生活是一场接一场的战斗

正是在一次次的枪林弹雨中

我开始了解

我不会是每一场战斗的英雄

但我活在精英之中 我为什么而战？

不是为了成为英雄

而是为了成为我们

因为我们 成就精英我们都是“和平精英”





截止12月31日，和平精英的广告大片在微博收获了大量讨论。#吴京新片抢先看#话题收割阅读量3.3亿、讨论3.2万。#吴京新片#的话题发布，得到了1.1亿阅读量、2.2万讨论。

此次传播为和平精英手游带来了新一波的关注热潮，许多人感叹在和平精英留下的岁月，想起在这个战场上一起战斗过的朋友，最终让很多新老玩家“安排”上了游戏日程。

这是胜加与腾讯游戏和平精英、腾讯游戏Tgideas的首次合作，也再次感谢上海观池的工作人员和导演王砺珉以及所有演员的付出，是因为我们大家的共同努力，最终成就“精英大片”的热映。

独家放送和平精英广告片幕后花絮，片尾有吴京老师萌萌的彩蛋哦～