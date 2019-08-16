R1SE×腾讯手游《我的起源》预告：在外星球探险

《我的起源》预告片

原标题：RISE新广告片是怎么拍的？——《我的起源》预告来袭

《三体》《阿凡达》……对于外星的想象，人类一直脑洞很大

如果有一天人类真的要在外星上重建地球文明，那会是一番什么样的景象呢？

这次，腔调广告就接到了这样一个有趣又宏大的命题：腾讯革新级手游《我的起源》是一款集齐了探索冒险/宠物驯养/家园建造三种玩法的沙盒游戏。

因此我们在占地2000多平的摄影棚中，最大程度地还原了游戏场景。

话不多说，上图！

1、雪景（周震南篇主场景）概念图





现场实景图

《我的起源》——周震南篇

2、巨剑遗迹（夏之光篇主场景）概念图

实景图

《我的起源》——夏之光篇

3、林间营地概念图

实景图

《我的起源》——张颜齐篇

片中邀请当红男团R1SE中的周震南/夏之光/张颜齐作为代言人 。

周震南在舞台一直是霸气十足的形象，不过小心，在《我的起源》随时都会有“人设崩塌”的危险。

毕竟意外总是来得猝不及防，防不胜防～

聆听导演讲戏中

资深铲屎官夏之光，训宠的手法那是相当专业，一段漂亮的弗拉明戈瞬间就捕获了我们大角鹿的芳心～当然，还有拍摄现场的所有工作人员。

凌晨2点的摄影棚，突然就变得摇曳生姿起来～

等等，有奇怪的生物乱入了～作为创（chi）意（huo），只想从灵魂深处发问，这家伙烤起来会不会甜甜的？

大概，这个问题张颜齐最有回答权

毕竟手握万能物质枪的他可是吸遍全外星的存在

就连大boss蛮足龙也被他用物质枪轻松搞定

最后必须要感谢客户团队的专业和信赖，让项目得以顺利推进。

当然还有每一个熬夜奋斗的幕后工作人员

结束，也是新的开始

【 制作人员名单】

客户：腾讯互娱 我的起源项目组

客户代表：Luna Xu，Mike Tu，Lolita Huang

创意支持：Onon Li，Aresll Huang

代理商：腔调广告（北京）

监制：张宇飞

导演： 赵斌

执行导演：王冠雄 马弘

前期制片：耿健

项目管理：穆玉

创意文案：芮迎迎

分镜师：鄂化礼

摄影：赵龙 宿岩

美术：陈威

灯光：刘坤朋

造型：张丁木

剪辑：王立业 孙亚楠

后期：韩宗陆 宋思文

平面：白坤

音乐：郭云龙

道具：陈建飞

置景：顺义明亮堂

后期制片：王野

调色：郭志宏|

视效：二十四帧（北京）动漫科技有限公司