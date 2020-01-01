怡丽丝尔 X ONE：七夕可不是一次互动而已

2019年8月7日，在铺天盖地的七夕节营销里，ONE文艺生活另辟蹊径，以古时的七夕节为切入点，发布推送《七夕姐妹生存指南》。

文章展示了古时女性不是谈情说爱，而是和姐妹聚会的女儿节，再延申到现代社会，有一个懂你支持你的好闺蜜是多么让人幸福的一件事。自然引出如闺蜜般亲密的护肤品牌怡丽丝尔。既在意料之外，又在情理之中。文章阅读量15w+。

但实际上，仅仅是一篇推送未免有点浪费了自带营销基因的七夕佳节。ONE和怡丽丝尔的合作远不止于此。

ONE App 联合怡丽丝尔特意推出了一个全新的栏目《怡蜜说》，每月发起一个女性话题，邀请读者们分享自己的成长故事。

《想和你跑过山川大海，一起奔向阳光》：趁年轻不停造作的女孩晴子，参加东京马拉松，不停探索生命的极限。在怡丽丝尔的守护下，晴子不惧怕紫外线，自由自在地追求自己想追求的事物。

《我能想到最浪漫的事，都与你有关》：零零和霞妹是一起从少女走向人妇的闺蜜，她们的友谊也早已融入了彼此的家庭里。老来依然在彼此身边是最浪漫的事，正是怡丽丝尔陪他们一起对抗衰老。

《那些你不知道的剧组幕后人员的生活》：放弃专业去剧组打拼的女孩大静，妈妈理解和支持是大静追梦的底气。怡丽丝尔也同样是大静母女俩对抗生活和衰老的底气。

《这场新加坡之旅，她不是锦鲤，却是女主角》中在“不可能”中寻找“可能”的梦吉、《嗨，非典型少女心你好》中率性可爱的律师小士仔、《逆风向阳，温柔生长》里在颠沛职场里坚定学习上升的Sophia……这些生活中普普通通的女孩，美丽且丰富，她们可以热烈地拥抱生活，也可以肆意地享受自我，能够独立做决定，也乐于分享自己的故事。在不同的性格，不同的年龄与经历的女性身上，折射出各不相同却耀眼的光芒。

6篇深度主题推送取材自粉丝来稿，将怡丽丝尔的品牌价值观融入到不同的女孩的处事态度中，既有深度，也有广度，每篇都有数万的阅读。

同时，在ONE App的开屏、屏间页及所有banner都提供了品牌页露出。在APP内，达到了逾千万的曝光。

总的来说，在七夕这样自带营销基因的节日下，如何做到与众多品牌的差异化竞争，占领用户心智，才不会让活动沦为无用功。

ONE结合自身MCN和强大的内容输出能力，联合App和公众号，建立长期高质量的走心互动。先由公众号发布总的品牌风貌呈现的推送，再通过App定期的粉丝投稿原创内容，将品牌价值观融入到不同粉丝的生活态度中，使得怡丽丝尔的品牌精神以总分的形式深度且全面地和用户互动。最终取得了全网千万的曝光，完成了深度有效的互动。