”上映吧厦门“——抖音商业化解锁城市IP营销新玩法

案例介绍

背景介绍：1905年，鼓浪屿上“影戏”的出现让厦门成为中国最早一批“触电”的城市。近几年伴随《西红市首富》、《左耳》等在厦门取景的影片热映，电影与厦门这座高颜值的生态花园之城注定结下不解之缘。2019年中国金鸡百花电影节的飞临又带给厦门谱写新时代影视产业宏伟蓝图的宝贵机遇。 活动介绍： 2019金鸡落户厦门，城市迎来年度重大盛会，明星阵容、主海报公布，“金鸡”未鸣就有着高居不下的全网热度，在抖音，相关播放量也突破上亿大关。为丰富活动内容形式助力电影节顺利举办，2019年11月，巨量引擎厦门直营中心发起#上映吧厦门#城市IP活动，发挥自身优势，联合金鸡相关单位及厦门影业资源，通过垂直活动使抖音连接电影节与用户，点燃城市影视氛围。 截止目前，上映吧厦门活动覆盖全岛百万人次，线上抖音、头条、淘票票等平台曝光人次突破千万，线下活动累计触达人流量超500万次。

案例亮点

联合：联手金鸡影迷嘉年华、淘票票、万达影城、三大平台垂直打造城市IP营销活动 曝光：千万级传播，抖音话题+头条专题、淘票票等矩阵搭建报道追踪，全民内容创作 美好：多维激发用户创作激情，打通线上线下互动路径，全城电影+生活福利大放送，创造活动期间全民观影、全民聊影美好城市氛围

案例内容

1.影业平台强强联合，垂直造势电影月

金鸡举办期间，#上映吧厦门# 在抖音、今日头条平台同步发布，线上联合互联网售票业务平台淘票票进行全程互动，紧密跟进电影节开展进程，同步推送文章报道，激励厦门百万用户参与电影话题讨论。线下影城同步推广，在厦门5家万达影城内打造互动装置挑战，带给用户全方位、多维度、立体化的厦门电影生活体验，点燃厦门影视氛围。

2.全民“上映”内容主题创作

围绕致经典、诉影事、再创造、闹狂欢四大创作方向，用模仿经典桥段、微电影片场、Vlog、剧情、技术流、抖出最爱电影等多元化表达，在金鸡举办期间，上映吧厦门通过今日头条、抖音搭建线上用户互动阵地，联合淘票票官抖，围绕电影节产出包含金鸡影迷嘉年华在内的“最佳影片猜测”“看emoji猜电影”“戏精学院”等多个热门视频，汇聚用户电影月讨论热度与参与热情。

3.抖音超级广告首位强势吸睛，用体验连接电影与用户

线上传播方面，在抖音、今日头条流量基础上此次融入了创新传播模式，一眼认出的“西红市”足球场、中山路的著名拐角、鼓浪屿街头，通过抖音今年最火热的TopView超级首位广告带来的沉浸式体验，让金鸡期间身处厦门的用户在打开抖音时饱览了本地著名电影取景地与各种风土人情。连续几天的视频投放平均高达9.4%点击率。

4.线上线下联动，全城抖出电影月营销热度

“上映吧厦门”在用户体验中加强了线上线下的连接性，用户在线上通过视频、话题等端口进行互动与二次创作后可及时获取电影券到线下影院中进行观影。同时连续一周的万达影城线下活动，也将更多的分散流量导流回线上，观影人群通过线下互动装置打卡直接领取影迷礼包。上万张淘票票代金券、参与商户微头条抽奖、万达IMAX观影券、千份免费爆米花给到全城影迷实打实的观影福利。“在刷抖音时领取一张电影票，在电影候场中领取一桶爆米花”，降低参与门槛，贴合用户场景的活动形式，使得参与者们对活动体验感和流畅度纷纷给予好评。

案例总结：

紧贴热度。”上映吧厦门“紧贴城市重磅活动，打造城市电影月IP活动，通过前期强势吸睛的开屏内容吸引的抖音用户，同期开展全城抖音话题UGC大赛，刺激用户自发产出海量原创内容，在PGC的专业高质内容和UGC的海量高效内容叠加效应下，打造流量高峰，提升用户粘性，实现从PGC到UGC。

点对点，拉响垂直领域合作。结合淘票票、厦门万达影城以及其他达人联合发布在流量平台短视频话题的加持多媒体的声量造势，达成圈层影响和流量聚集效应，也为参与企业提供优质营销平台。

打造美好影响力。随处打卡的电影取景地，津津乐道的电影生活，金鸡成为2019年厦门市民的最热话题，伴随着第32届金鸡百花电影节颁奖典礼在厦门的成功举办，抖音用户对话题的讨论和创作达到高峰。关于电影，这座鹭岛之城有许多表达方式。“上映吧厦门”通过抖音，做到了“连接”与“美好”，在金鸡盛大璀璨的关环下增添一道特别的民间色彩。一卷卷胶片，记录着厦门的城市变迁，无论是光影还是如今短视频时代，“美好”都在通过影像传递进人们心中，在城市的每个角落缓缓拉开大幕。