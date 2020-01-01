撼动聪明的新时代妈妈，没点科技含量怎么行

母婴类产品受众特殊，质量和安全是消费者买单的基础。近些年来，妈妈人群对食品品质的关注度在逐年攀升，在宝宝食物来源问题上，越来越多妈妈希望品牌能够透明化、公开化。

为了给宝宝提供更安全、更高品质的“口粮”，让刨根问底的90后妈妈获得安心，美素佳儿强势推出一款全新的溯源系统—Trackeasy即刻安心溯源系统，专门解决90后妈妈的刨根问底综合症。

为了让更多的年轻妈妈们知晓、使用这一溯源系统，我们为美素佳儿打造了此次“透明奶源，极溯行动”整合营销campaign.

（亮点一）母婴行业首个黑科技发布会震撼来袭

我们打造了一场神秘的“黑科技发布会”开启此次campaign，联合最具态度的媒体—网易新闻，邀请最犀利的宝妈—奇葩说人气辩手傅首尔担任“极溯真相官”强势助阵，全方面解析这款“溯源黑科技”，极小、极快、极全的强大性能，颠覆观众的想象！发布会的最后，傅首尔向万千妈妈发出极溯行动的邀请，号召大家随时奇袭荷兰自家牧场，一探究竟。发布会上线当天，网易新闻直播间全程直播发布会热况，观看人数突破280w。

（黑科技发布会视频）

（亮点二）母婴行业首次真人Vlog纪录溯源真相

另外，我们紧贴时下90后消费者的媒体喜好，首次以真人Vlog的形式，记录极溯行动全程。小红书时尚博主Vier ，抖音旅行探险达人金爷组团响应傅首尔的号召，奇袭美素佳儿荷兰奶源地，开启了她们的溯源之旅，还原真实荷兰自家牧场全景以及奶粉生产过程中的每一个管控环节，此行引发各路媒体争相报道，更是获得东七门、insdaily 等头部大号在社交媒体上的疯狂转发！

（Vier的Vlog）

（金爷的Vlog）

（亮点三）搭建线上平台，全民参与溯源

我们在美素佳儿官方微信平台发布线上“极溯行动”，邀请万千宝妈解密荷兰自家牧场上的“黑科技”，沉浸式的体验探索+有趣的解密互动，让每一个普通的消费者也完成了一次亲身溯源。

紧跟着溯源事件，我们在微博、微信、小红书、抖音等平台开启育儿干货、潮妈资讯、贴靠《奇葩说》热点等多样化KOL种草，拉动宝妈亲自体验TrackEasy溯源系统。

Campaign期间，60多万名宝妈通过TrackEasy系统，亲眼见证了荷兰自家牧场上的每一个管控流程，大大加强了对美素佳儿品牌的信赖和好感度。

随着整个奶粉行业进入溯源的红海，每个品牌都打着溯源的口号抢占消费者心智。此次我们为美素佳儿打造的“透明奶源，极溯行动”campaign，通过创新性、沉浸式的互动内容，成功助力美素佳儿持续引领行业溯源新趋势，开启溯源2.0新时代！