360手机卫士微电影，诠释「守护者」的力量

互联网技术的发展和移动设备的普及，让人们的生活变得更加便利。打电话、发微信、看视频、扫码支付……一台手机都可以轻松搞定。

但信息技术在给我们生活带来各种便利的同时,也存在一些网络安全隐患。木马病毒、电话骚扰、勒索软件、窃取隐私等问题正威胁着用户的信息安全。

作为移动安全领先平台，360 手机卫士在十周年之际，以「随 10 守护，安全每一刻」为庆生专题，推出品牌微电影《脚印》致敬生活中各岗位的每一位守护者。

一、走心微电影《脚印》，诠释守护的力量

短片以我们生活中平凡岗位的「守护者」为主角，他们当中有交警、工人、代驾、外卖人员、清洁工、安检人员等等。

尽管你见过或者没见过他们，他们都在离你最近的地方，守护着人们的安全，就像360手机卫士一样。

选择这些平凡工作者为主角，更容易引起受众共鸣，让受众产生代入感。

同时，将受众对这些「守护者」的情感转移到360手机卫士身上，将功能利益点和情感利益点进行无缝嫁接、建立受众对品牌的好感。

当然，除了影片中提到的，生活中还有更多「守护者」。

他们或守护别人，或为自己的未来守护。

因此，360手机卫视发起#十年守护#和#安全每一刻#话题，并发布了一组微电影《脚印》海报，讲述各行各业守护者的故事。

沉浸代码的世界里，只为一心守护

安全的互联网世界

——程序员

72小时不停歇，不是战神

只是想与死神争分夺秒

——医生

一支笔，一张纸，

一座高楼平地而起

一笔一划都是对安全的精准刻量。

——建筑工程师

远离了这个“热闹”

开始喜欢那个与众不同的“热闹”劲

——新任村官

如果没有人为我双击点赞

那就学着自己为自己拍手称赞

——自主创业者

习惯了每趟航班

都与你们打个照面

——空乘

如果挤不过地铁的早高峰

至少也要学着

比身边的同龄人早走几步

——职场小白

拼过的岁月，

都将成为未来的本事

——职场打拼族

每天都在上演一场生死游戏

每次都是一次极速狂奔

——交警

什么样的人才称得上是「守护者」？360手机卫视做出了很好的诠释：守护者，其实就在我们的身边。



他可以是像医生、建筑工人、空乘这样的服务人员，也可以是普通白领。

尽管是不一样的守护者，却有着一样的温情故事。

岁月静好的背后，是这些你看不到的默默守护，在守护你安全每一刻。

通过不同角色故事海报，「放大」守护者的概念，强化360手机卫视「随 10 守护，安全每一刻」的主题，有效建立品牌与用户深度沟通的情感纽带，从情感层面抢占受众心智。

二、无名英雄真实事迹海报，展现守护与被守护的故事

除了平凡岗位的守护者，也有一些特殊岗位的「伟大英雄」，他们为了守护人们安全无私奉献，在平凡的岗位上做出了不平凡的成绩。

数不清与死神擦肩而过多少次

数得清自己身上沉甸甸的承诺

——唐山救火英雄徐先生

他们喜欢在网上高谈阔论

我却更喜欢站在三尺讲台上与你们谈天论地

——人民教师黄先生

翻山越岭，每一步都在精准丈量

每一米都是仔细标刻

——测绘工程师程女士

手握方向盘一万零一次

每一次，都打在安全的方向

——陕西公交车司机陈师傅

4个无名英雄，4种不同职业。有消防员、教师、建筑师，还有公交司机。

海报并没有让真人出镜，而是采用真实场景和漫画人物结合的方式，更好地展现这些「无名英雄」。

这些伟大的守护者，都是360手机卫士的用户，同时也是无名英雄。文案以自述的口吻，讲述他们的责任和使命感的同时，也用真实事迹诠释#安全每一刻#这个主题。

用无名英雄事迹来展现用户与360手机卫士之间守护与被守护的故事，无疑更具说服力和感染力，也更能带动用户传播。





三、众品牌硬核表白，形成矩阵式传播声量





如今，蓝V联合营销已经不是什么新鲜事，多个品牌借助各自影响力，能形成矩阵式传播声量，产生1+1＞2的事件性效果。

这次，360手机卫士也收获了来自爱奇艺、新浪科技、高德地图、天猫、李白、中国移动、洽洽、中国邮政、威露士等一大波品牌的硬核守护宣言表白。

值得一提的是，这次的品牌联合海报在文案和画面上，都做到了不同品牌元素的高度结合。

在文案上，围绕「安全守护」的主题，以“守护xx，xx安全每一刻”为固定格式，展示品牌对用户的守护。

而在画面上，将360手机卫士的logo进行创意重构，在+符号的基础上加入了联合品牌的独特符号， 并采用插画风格，更具年轻化和时尚感。

纵观360手机卫士这次的整合营销活动战役，从走心的微电影到守护者海报，都是从情感层面与受众沟通，进行情感化营销。

而与多品牌的联合造势，则是通过社交互动扩大声量，形成以点带面的传播效果。是一场全方位、多角度的整合营销战役。

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