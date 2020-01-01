憋坏了想出去？怪兽充电请你来 “云玩云打卡”

已是四月天，疫情逐渐稳定，生活逐渐恢复往日的节奏，想出门玩的心也越加躁动了。但疫情余温仍在，目前仍不适合去人员密集的地方，为了先带大家“放纵”一下。

怪兽充电携手DEVIL&DETAIL、哈啰出行、上好佳、网鱼网咖、YONEX、芝麻信用…等二十大品牌联合推出「装扮DIY类互动H5」“吃了这颗出去丸”，邀请用户在线“云玩云打卡”。

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此H5出品品牌怪兽充电迎合自身共享充电宝随处可见的特点，创新地将一众联合品牌深度植入“场景”和“道具”选项中，给用户身临其境的参与感，充分满足了可玩性和软性植入推广的目的。整体主题准确击中时下用户心理——虽然暂时不能结伴出行，但爱耍、要浪的生活态度不能变。

4月5日， “吃了这颗出去丸”的活动在怪兽充电官方微博、微信等社交平台上线。联合品牌随即开启联合发布为本次活动抽奖加码，一众品牌线上联合，上线当天引爆社交网络。

此次活动是怪兽充电首次尝试多品牌联合H5的营销方式。合作品牌与怪兽充电一样，关心大家的日常生活，致力于提供娱乐、休闲方面的便利。疫情是一时的，但对生活的探索是不变的。也许这个H5传播的成功，会引起各个品牌对于H5传播的新思考。