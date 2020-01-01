杭州下沙奥特莱斯2020春节暖心短片：重新出发

2020春节暖心短片《重新出发》

今年的春节比以往更早，各大品牌商们的春节营销也更努力为自己加分。如果广告不能做到一语道破人群痛点，引发共鸣，让人留下深刻印象，那么你的春节投放很大可能就淹没其中。

于是，有品牌主不玩套路，不灌鸡汤，不叫你“再忙也要回家看看”，也不劝你“带父母出去转转”，而是无情揭露了生活真相，却给人温情的一击。

一

追逐全年最大热点

关键抓住当代人的痛点

追逐春节这样一个全年最大热点，品牌广告获取注意力的关键，在于如何抓住一种“时代情绪”。

回顾刚刚过去的2019，无论是行业盘点还是个人回忆，时常会听到“我太难了”的声音，“难”当选2019年度国际汉字。关于#我太难了#的话题、视频不胜枚举，从工作到生活，有的搞笑，有的唏嘘，都冠着难的标签。

从2018年的求职寒冬，到2019年的裁员潮不断，职场上的难，是引发中年危机的主要因素之一，这种焦虑无时无刻不充斥在我们周围。

都说成年人的崩溃是悄无声息的，大家把所有的负面情绪调成了无声，却因为最后的“我懂你”而泪崩。

正如男主一样，即使在职场受尽委屈，为了不让家人担心，选择了隐忍，面对妻子的体谅和鼓励时，终于忍不住泪如雨下。

大家都明白，“太难了”这句感叹的背后，其实是成年人都不容易，工作让你996，生活和你886。

下沙奥特莱斯把握这个社会热点，选择在岁末年初这个节点上推出，就是抓住了大众心理，为感到太难的人“加油”，向拼搏的人说一声“辛苦了”，让大家积蓄了一整年的情绪彻底释放，让消费者清晰地意识到，奥莱“真的懂我”。

但主题没有把消极情绪放大，而是转变成妻子为丈夫“整装出发”，在困境中给予我们力量，也和商场的属性结合得毫不生硬。

“生活从来都不容易，但是值得为之努力。”——这是下沙奥特莱斯在这次广告中的品牌核心诉求。

努力生活的人，都值得被爱。

下沙奥特莱斯用一个日常叙事的方式，说出了当代中年人的压力，并传递出了品牌和你一起迎难而上的陪伴。让大家在努力的过程中，获得一点力量，让大家知道自己的付出并不孤独。

二

中国版John Lewis

以情动人，以理圈粉

回顾下沙奥特莱斯过去两年的品牌宣传你会发现，这种既有情怀高度又能走进平凡人内心的广告，已经成为它标志性品牌调性之一。用网友的评价来说，就是“要做中国版John Lewis”。

圣诞季，大家像期待圣诞礼物一样等着John Lewis的广告出炉，而在岁末，期待下沙奥特莱斯的暖心视频几乎已经也成了春节的一个仪式。

类似于这样的“攻心”营销，下沙奥特莱斯还有很多经典案例。比如《母亲的高跟鞋》《未完情话》等等，都是表现真实的生活，以情动人，以理圈粉。《未完情话》曾获得了中国商务广告协会第十届虎啸奖、金投赏双项提名、入围时报金像奖，还与张大鹏导演的《啥是佩奇》一起入选营销作品榜单的TOP10，得到了众多行业大号的推介分享，也收获了无数网友的自主转发和好评。

2019年下沙奥莱春节短片《未完情话》

2018年下沙奥莱春节短片《妈妈的高跟鞋》

三

结 语

商业广告如何打动人？很多时候都是由于它恰到好处地击中了你，不刻意，但深刻，不过度，有温度。

下沙奥特莱斯秉持着“折就是爱”的理念，一步步地变成那个“为消费者着想，替消费者省钱，让消费者共鸣”的老朋友，为品牌形象的持续升级提供了很好的借鉴价值。