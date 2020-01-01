情人节，Twitter的推文广告又来了

去年8月份，Twitter搜集了29位网友之前发布的Twitter和其他社交软件对比的动态，做成了一组户外广告，一经上线之后引发网友的热议，看似“偷懒”的广告达到了很好的传播效果。Twitter尝到甜头之后，最近又对网友的推文下手了。

马上就是情人节，Twitter把同样的套路又玩儿了一遍，整理了一些网友之前发布的关于情人节或者是和自己男/女朋友之间的日常推文，做成了户外广告，投放在纽约和旧金山的地铁站内。

对此Twitter表示，与其看那些商家幻想出来的情人节，不如来看看人们过情人节的真实状态。

那就一起来看看网友都是怎么过情人的吧：

老公说家里的冰箱里芝士太多了，我突然意识到是时候改换个老公了。（让你知道这个家到底是谁说了算）

老婆：你敢不敢再烦人一点？

老公：好嘞，这就是我明天的目标！保证完成任务！

男朋友喝了我泡隐适美的水，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

约会就是你不断了解一个人直到你不再喜欢他们的过程。（点头）

约会时：你想吃点啥？

我（合上菜单）：你点

我拒绝了！（实际并没有男朋友，人艰不拆）

问：我为什么单身？

答：约会必放鸽子，回消息需要3-5个工作日，社恐，以及不会侧方位停车

男朋友开始主动洗碗，我猜他是想啪啪啪……

我老公居然买了辆吉普，我猜我马上就能看见他23岁的女朋友

我妻子问：周末有什么安排？

好像她真的没有安排一样……

我们能去一个可以睡觉的地方约会吗？那才是真正的约会。（我要下车）

2020，继续和自己约会

男朋友说他的出轨对象是不同性格的我……（好冷的笑话）

婚姻的保鲜秘诀：经常发消息（没话找话强行唠嗑）

“你能给家里的马桶拍张照发我吗？记得把马桶的标签也拍到。”

嘴上说着：想找一个灵魂伴侣

心里想着：想找一个身材火辣的灵魂伴侣

没对象，没困扰，完美。

其实在上次的推文广告之后，很多网友都希望自己的推文能被做成广告，于是纷纷艾特Twitter，Twitter实力宠粉，说到做到，翻牌好多网友帮助他们实现愿望，Twitter真是太皮了。

最后还是不禁要感叹一下，Twitter这招真的很高，一举两得。不过这样任性的做法估计也只有Twitter干得出来了。