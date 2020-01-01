小姐姐的舔唇诱惑——肯德基圣代PRO声色撩人

好看的食物千千万万，动听的美味你吃过没？

肯德基全新网红冰淇淋——圣代PRO上线，逐渐寒冷的环境正在缓慢压缩冰淇淋消费市场。如何逆转“被窝意识”，真正勾起消费者从胃里到心里的“馋”？

上海惟思腾广告携手肯德基，玩了一次有“声”美食。真正意义上呈现出了什么叫层层美味，声色撩拨。

【戴好耳机，开始享受】





基于新潮文化构建的表达方式

基于直播行业兴起的”直播吃美食”，成为席卷吃货界的一股清流，许多消费者发现，原来观看别人吃东西也能引起如此强烈的共鸣。

在如此带货及流行的“吃播”基础上，结合TVC拍摄思路，创造出一种更具高级感的视频形式。

美味冰淇淋化身万人迷，撩动更多消费者的胃口。





全新技术应用，赋予视频灵魂吸引力

ASMR，是一种对于视觉、听觉、触觉、嗅觉等其他知觉，颅内、头皮、后背以及四肢等周边部位受到刺激而产生愉悦反应的感知现象。

假如以这种全新收声技术为核心，去构建视频创作，会发生怎样奇妙的化学反应？



多维感官的“身临其境”，仿佛在耳边轻声咀嚼。泊泊流淌的蓝莓果酱，打开耳朵与味蕾的桥梁，馥郁的果香好像直达舌尖。Q弹的黑糖珍珠，伴随着舒适的咀嚼声，勾起全身上下的馋。

细微又强烈的声音，还原出冰淇淋一层层剖开来的美妙感觉，浸透了整个身心。直到吃掉杯底最后一勺香脆谷物，还意犹未尽。





精准定位人群，触达目标受众

这一波视频营销从传统媒体平台出发，建立圈层营销。从单一网络出发，连接区域KOL， 通过借势关联为品牌赋能。

肯德基圣代PRO作品的完成效果超出预期。

这条独特的，必须戴上耳机才能达到完美观看效果的视频，在上线初即收获一众美食达人的认同，勾起了无数消费者心里的馋虫。“想吃”成为了最多的讨论标签。

如果你也想加入这场奇妙的味觉之旅，还不即刻动身~