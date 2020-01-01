多芬×VOGUE：当代女子忏悔录（新年版）

来源：多芬真美体验中心

为了过年回家，我决定把自己粉红色的头发染回黑色。当我坐在理发店，发现周围有好几个跟我一样，正在把红的黄的紫的绿的蓝的灰的头发染回乖巧亚洲黑的女孩。Tony老师熟练地拌着染发膏，对我说，每年年底，来这里把头发染黑的人都特别多——我不禁好奇：新年将至，究竟有多少这样的“回家谎言”会发生。

为了搞清楚这个问题，我决定去采访6个不同职业的女孩，聊聊她们说过的“回家谎言”……

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这个世界，每时每刻都有无数的谎言在同时发生。

光是这个理发店里，就有很多人在说谎，有人刚从椅子上站起来，就对专车司机撒谎说自己已经在楼下了；有人还一头染发膏，就在给等待的朋友打电话，撒谎说自己马上到了；还有好几个Tony老师，在试图向客人推荐他自己也不确定伤不伤发的药水。

看着镜子里已经掉得有点偏黄的粉色头发，我忽然决定不染了。

新年是一个特别的时刻，我们离开属于社会角色和职业的城市，回到一个熟悉又陌生的地方，见到深深深爱着、却缺席了彼此大部分生活的亲人——

哥特妆酷女孩卸掉妆，回家扮演当年的乖小孩；

变装皇后脱掉假睫毛，回家扮演成绩优异的儿子；

熬夜女孩定好闹钟，假装早起早睡；

纹身女孩的行李箱里的每一件衣服都能把纹身遮得严严实实……

我们就是因为不够勇敢、不够自信、不够坦荡荡。才带了听话的我、乖巧的我、妥协的我回家。今年春节，不如与刺猬乐队女鼓手石璐一样，带真我回家。

玩摇滚不靠谱?热爱不能当事业?短发只能当哥们儿?面对生活的质疑， 真我态度女孩石璐会作何反击?

请看VOGUE与多芬携手拍摄的，新年真我态度大片！

新年，带真我回家。我的头发我说了算！不要低估了爸爸妈妈的接受能力，因为他们，比你想象的更爱你。