学而思网校发起诗歌的力量：《口罩里的春天》

2020年，新型肺炎爆发后，全国人民各自困守在家。但春天却如约而至，乌云遮不住太阳，口罩也捂不住心里要盛开的花。







在学而思网校的邀请下，来自全国各地的老师和同学们用他们的深情朗诵朱自清的《春》，为所有因为疫情困守在家里的人们送来了春天的问候。

学而思网校透过这支充满激情的视频向全国人民传递了希望，春天的脚步近了，曙光就在眼前！

《春》

节选自朱自清

朗诵者：学而思网校师生