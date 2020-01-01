学而思网校发起诗歌的力量：《口罩里的春天》

2020年，新型肺炎爆发后，全国人民各自困守在家。但春天却如约而至，乌云遮不住太阳，口罩也捂不住心里要盛开的花。
在学而思网校的邀请下，来自全国各地的老师和同学们用他们的深情朗诵朱自清的《春》，为所有因为疫情困守在家里的人们送来了春天的问候。
学而思网校透过这支充满激情的视频向全国人民传递了希望，春天的脚步近了，曙光就在眼前！
《春》
节选自朱自清
朗诵者：学而思网校师生
盼望着，盼望着，东风来了，春天的脚步近了。
一切都像刚睡醒的样子，欣欣然张开了眼。
小草偷偷地从土里钻出来，嫩嫩的，绿绿的。
风轻悄悄的，草软绵绵的。
桃树、杏树、梨树，你不让我，我不让你。
红的像火，粉的像霞，白的像雪。
“吹面不寒杨柳风”，不错的，像母亲的手抚摸着你。
雨是最寻常的，一下就是三两天。
人家屋顶上全笼着一层薄烟。
傍晚时候，上灯了，一点点黄晕的光，烘托出一片安静而和平的夜。
在乡下，小路上，石桥边，有撑起伞慢慢走着的人，地里还有工作的农民，披着蓑戴着笠。
天上风筝渐渐多了，地上孩子也多了。
城里乡下，家家户户，老老小小，也赶趟儿似的，一个个都出来了。
舒活舒活筋骨，抖擞抖擞精神，各做各的一份事去。
“一年之计在于春”，刚起头儿，有的是工夫，有的是希望。
春天像刚落地的娃娃，从头到脚都是新的，它生长着。
春天像小姑娘，花枝招展的，笑着，走着。
春天像健壮的青年，有铁一般的胳膊和腰脚，领着我们上前去。