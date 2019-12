微软圣诞节广告：驯鹿开口说话了？

Holiday Magic: Lucy & the Reindeer

微软今年圣诞节推出一支充满想象力的视频广告《Holiday Magic: Lucy & the Reindeer》,讲述了一个充满好奇心的小女孩借助微软翻译器和驯鹿对话的故事。基于翻译器的产品功能,借助小孩子的想象力,以和驯鹿对话的方式打破语言障碍,把圣诞节魔幻的气氛渲染出来,也把自家产品借势推出。

广告一开始,充满好奇心的小女孩和她的宠物狗在望着窗外,似乎在等待着什么到来。

回到家里看到她妈妈在Surface平板电脑上工作,一旁的爸爸表示:“这很酷,不是吗?你妈在借助微软翻译器和日本商人做生意,他们讲的日语,但你妈可以翻译成英语。”

这件事启发了小小的她……突然一对驯鹿出现在院子里,她赶紧跑下楼拿起 Surface 跑到驯鹿面前,她通过翻译器问驯鹿能否听懂她讲话,翻译器翻出来一阵驯鹿的咕咕咕叫声。驯鹿回答咕咕咕,翻译器翻译:“可以。”

她惊了!真的可以啊!然后她就抛出了一连串关于圣诞节的问题:“你们是怎么飞起来的?夏天的时候圣诞老人在做什么?你们的雪橇是怎么制成的?……”

最后画面中出现文字:“用60多种语言说节日快乐,但驯鹿的语言还不是其中之一。”

该视频广告由麦肯 McCann 纽约代理,它将在梅西百货(Macy)感恩节大促期间开始投放,并持续到12月,投放媒介涵盖了电视、电影院、数字和社交渠道等。

