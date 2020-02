丰田超级碗广告：快上车！还有座

丰田汽车常常以其强悍的性能折服用户。在今年的超级碗广告中,丰田推出豪华7座SUV汉兰达(Highlander)的广告,以各种电影中出现的惊险场景为铺垫,彰显汉兰达在关键时刻大空间的优点。

片中出现了生化危机、外星生物入侵、西部牛仔PK的惊险场景,在撤离时因为缺少“坐骑”或“坐骑”空间不够,而不得不“牺牲”掉某个人。但是在这一时刻,经常在电影中扮演特工角色的加拿大女演员寇碧·史莫德斯(Cobie Smulders),驾驶着汉兰达SUV闪亮登场,轻松一句:“还有座,快上车!”,成功在各种危急关头解救即将要被“牺牲掉”的那些人。

广告一开始便是生化危机的既视感,在绿油油的生化气体即将吞没他们的时候,撤离车辆居然坐不下了?然后她们就不得不舍弃一位同事……

就在这时,寇碧驾驶着汉兰达SUV帅气登场:“上车吧!还有座。”

镜头转到了西部世界的牛仔追逐大战,同样是撤离时准备牺牲一个人,同样是寇碧驾驶着汉兰达SUV帅气登场:“上车吧!还有座。”

同样的桥段也在下面的外星生物入侵大战中再现……

为了全面表现SUV的全地形性能,城市道路也毫不逊色的汉兰达甚至出演了街头苦情离别戏的道具。

尽管外星人依然穷追不舍,尽管车上已经坐了五个人,汉兰达SUV依然轻松甩掉外星人。

