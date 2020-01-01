旺旺×网易云音乐：听歌换云贝，你“听起来很好吃”

旺旺×网易云音乐推出特别单曲&视频《听起来很好吃》，卡兹卡兹终于上线！

听歌换云贝，吃仙贝，yummy yummy～听歌—云贝—仙贝，明白了吗？边听边吃，听起来真好吃！

此外，网易云音乐联合旺旺开启「网易云听歌免费吃旺旺」活动！全国147个城市5000台线下旺旺自动售货机等你来兑换~

在「网易云音乐APP」搜索关键词“旺旺”进入活动页面；使用「云贝」兑换相应的旺旺商品或优惠券；前往线下旺旺自动售货机；打开「网易云音乐APP」扫描机身二维码成功获得零食。

你以为这就结束了？

nonono，还有网易云×旺仔新歌潮酷上线，快来听歌吃零食吧~

当然啦，旺旺的这一系列活动自然获得了众多媒体的报道。

数英奖参赛项目说明——HOT KID 旺仔俱乐部

【背景与目标】

1、背景

2020全球疫情背景下旺旺医院支援战疫一线再次走红，消费者赞扬旺旺企业精神的同时，对旺旺众多业态充满好奇与兴趣。值此背景，旺旺联合网易云音乐，通过“听歌换云贝，让你吃仙贝”的趣味形式，再曝旺旺新业态——自动售货机。结合时下年轻人喜好的潮流音乐，引爆活动，为线下商业赋能。

2、目标

①创作优质的传播内容，提升双方品牌声量和美誉度。

②提升旺旺「自动售货机」知名度，将线上用户引流至线下体验。

③针对周边无贩卖机用户，发放代金券引流至自营电商「旺仔旺铺」，促进销售转化。

④获取参与活动的用户数据，提升集团会员数。

【洞察与策略】

1、洞察

零食与音乐受众广度大，重合度较高。音乐为用户带去听觉享受，零食让用户回味美好。打通双感带来的不仅是味听盛宴，更塑造了全新的消费场景——听音乐吃旺旺。疫情小确丧的背景下，用触手可得的方式为沉闷生活带去不平凡的治愈体验。

2、策略

①打造“听歌换云贝，让你吃仙贝”的活动概念，引发参与兴趣。用户线上听歌赚得云贝，线下可于旺旺全国5000+台自动售货机购买商品。线上曝光转化至线下体验，线下自动售货机广告反哺线上流量，双方品牌流量互导共赢。

②紧密贴合活动机制，结合年轻人喜好，制作全新风格的歌曲&MV。不设限的风格，既是品牌年轻化的态度展示，更迎合了消费喜好。制造爆点、获得魔性传播的同时提升活动声量，直接为活动引流。

③根据不同媒体平台的特点，针对性的制作传播内容，高内容低硬广，将传播效益最大化。歌曲向、MV向、活动向、行业向内容并行，于双微一抖小红书、B站豆瓣网易云等多平台全面铺开基础流量后，再次赚得一波自然流量。

【创意阐述】

1、预热期

– 双方品牌微博互动，创意概念引发合作猜想

– 零食黑胶碟概念一经流出，即获粉丝热议。

– 系列倒计时海报，层层递进揭晓活动，积蓄关注度

– 从仙贝咔呲脆吃出音乐调调，到可“食”黑胶，再到听歌可得旺旺零食的主视觉全露出。零食与音乐元素的趣味结合，一步步揭晓活动真相却又悬疑尚存，吊足粉丝胃口。

2、爆发期

– 伴随歌曲&MV首发，双方正式官宣。

– MV微博播放量速增至71万次，歌曲登上云贝热推榜第10名。歌曲采用电子音乐house编曲，创造大众皆可律动的旋律，辅以围绕活动的洗脑歌词，让人过目不忘。鬼畜洗脑与高质感编曲的碰撞反差，展现品牌年轻态度，拉近与消费者的距离。

– 活动专题页火爆上线，网易云音乐站内资源强势宣推。

– 专题页以自动售货机为设计灵感，用户于页面可直接查询附近可兑换机器，缩短决策流程。除开常规的开屏、banner等硬广。定制化推出旺旺皮肤、头像挂件等个性装扮，强化活动氛围。

– 线下全国5000+旺旺自动售货机同步开启兑换。

– 借势活动主题，趣味小视频助推产品。除开活动向的推广，洞察到用户喜欢听吃播来解压舒缓心情。ASMR结合轻音乐，让零食真的“听起来很好吃”，从而实现以“听”带销。

– 根据不同社媒平台特性，定制化多元化输出传播内容。硬内容取代硬广，通过有价值的内容引发二次传播和自来媒体报道，实现传播效益最大化。

【结果与影响】

整体活动总曝光量：2亿+；活动专题页PV达242万，活动上线4天即超额完成活动目标，总计产生兑换订单近18万份；微博话题#网易云X旺仔新歌# #网易云听歌免费吃旺旺#，总阅读量2091万；活动期间，自有电商「旺仔旺铺」最高峰时日销售额同比增长897%，自动售货机销售额同比增长45%，新增数万注册会员，参与活动的新会员占比84%。