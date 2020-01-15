三个男人抱在一起滚起来？！这个拟人化广告太有意思了

“厨房清洁湿巾去油污能力很强！” 如何跟消费者形象地表达这个观点？

心相印联合广州的一个年轻的代理公司璀璨数字打造了一个拟人化广告视频，把心相印厨房湿巾用拟人化的手法表达出来。

在视频的创意中，3个小白人分别代表APG（烷基糖苷）去污因子，椰油，纯水。当他们抱在一起滚过油污时，就相当于厨房湿巾擦油污的微观世界，湿巾轻松地把油污都搞定了。

（产品的主要三个成分）

（滚走油污的动图）

一句传播语先把关注点聚焦回产品的功能本身

#一片心相印，油污都搞定#，这是心相印厨房湿巾本次营销中的传播语。在画面展示上，把一片湿巾的“去油污能力”做了一个比喻：一片心相印的厨房湿巾，就像含有多个清洁小白人一样，他们可以迅速地把厨房油污搞定。

拟人化的病毒视频把传播语表达淋漓尽致

基于传播语的表达，心相印厨房湿巾这次做的病毒视频是相当有创意的，产品之所以能轻松搞定油污，是因为含有超强去污的APG洁净因子，天然无刺激的纯水，和温和不伤手的椰油。病毒视频把一张湿巾的功能点用人物表演具象出来，赋予产品形象：三个小白人代表着无纺布，当三个小白人加上“APG”，“椰油”，“纯水”后，抱在一起便是心相印厨房湿巾。

（创意手稿）

（视频成片）

病毒视频一上线，KOL带头发起“找视频亮点写段子”的互动，网民们纷纷去找病毒视频的亮点并写段子，有意思的网友说“连湿巾小人都有人抱了，我依然还单身”；“男人做家务，准没有错”。

在选角上，创意团队介绍，纯水的功能是天然无刺激，对应的是穿蓝色衣服的小鲜肉；APG是洁净因子，对应的是满身肌肉的白色衣服演员；而椰油，则是黄色衣服的白白胖胖的男生。至于淋水的画面，演员都是真真切切地在大冬天淋的，为了那几秒，平均一个人淋了十多次，最终呈现出三个小白人在享受“能量成分的滋润”。