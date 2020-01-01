全时互动+场景融合 : 小程序赋能Forevermark新零…

近日，ASAP+为De Beers集团旗下Forevermark永恒印记打造的三款微信小程序同步上线。作为全球领先的钻石品牌，Forevermark通过线下门店服务结合线上小程序体验，为消费者带来全时互动的珠宝新零售模式，持续引领行业创新。

新零售成为转型必经之路的今天，连接流量与场景的小程序显然给零售品牌带来了全新的入口和巨大的想象空间。ASAP+通过小程序解决方案，助力Forevermark立体化布局新零售。

「3+1」矩阵 全时串联用户体验

对于业务模块较清晰的零售品牌，品牌可同时创建多个小程序对应解决细分场景下的不同需求，充分利用小程序主动选择、用完即走的特性，以及小程序间的互相关联建立小程序矩阵，实现较完备的功能。

本次上线的永恒印记美钻精品店、永恒印记悦钻荟、和永恒印记美钻手册小程序，将在微信平台上分别提供在线商城、会员管理、产品查询与门店预约服务。此外，品牌还根据自身的营销节奏，在特定推广活动期间上线美钻限时精品店小程序，充分发挥快闪玩法触发社交裂变的能力。由此，「3个全时服务小程序」+「1个快闪小程序」的品牌小程序矩阵便构建起来。

品牌传播、销售、会员、门店服务正是Forevermark与消费者沟通的高频场景，快捷且易于使用的微信小程序能帮助品牌在这些场景中充分激发用户活跃度、促进消费增长。

创建小程序矩阵，则保证了小程序间既各自独立，便于品牌进行运营和管理；又可实现互相跳转，串联用户体验路径——例如点击美钻精品店小程序中“我的”按钮便前往悦钻荟小程序查看和管理会员信息积分，在悦钻荟小程序中也可跳转至美钻手册小程序浏览产品。

并且，通过小程序矩阵与品牌微信公众号相关联，Forevermark也在最大程度上减少了用户的迁移成本，使其在微信生态内就能无时无刻、一站式享受到品牌提供的丰富内容和服务，从而有效加深粘性。

双向引流 全渠道场景营销

创建和连接场景是小程序的天然优势。而新零售策略，亦不外乎场景的连接：在线上流量红利收窄的背景下，如何挖掘线下潜力，实现线上线下的融合互通，是品牌绕不开的话题。

为充分发挥小程序融合线上线下的能力，Forevermark采用了一个双向引流的模式——借助美钻手册小程序中的预约线下试戴功能，将线上用户引导至门店；而线下设置悦钻荟小程序码，吸引门店消费者加入会员并使用其它线上服务。

基于这样的模式，小程序连接起品牌与消费者沟通的关键场景，在带动线下流量往线上渗透的同时，也能够将线上用户转化成消费者，为门店和线上业务都带来可观发展空间。

从消费者角度来看，该模式也丰富了他们获取服务和进行购买的渠道选择。作为用户基础庞大且极具便利性的平台工具，小程序可以说完善了Forevermark「门店+PC官网+移动端」的全渠道布局，在不同场景中帮助品牌更好地影响和贴近消费者。

Forevermark小程序的解决方案无疑将推动品牌建立线上线下深度融合的全新新零售模式。与微信生态中的内容、广告、社群等结合，小程序除了能实现用户体验、线上转化、门店效益的同步提升，也让品牌得以在各个节点收集更为立体丰富的消费者数据。通过接入SCRM系统，还可进一步实现流量沉淀、数据挖掘，赋能营销决策，继而形成可持续的商业闭环，激发更大的用户价值。

识别下方小程序码，进入Forevermark永恒印记美钻精品店，并体验小程序矩阵：