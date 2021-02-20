没想到，父母一眼相中的年货竟是……

春节前夕，年货节是各大电商必争的重要阵地，在激烈的竞争环境下，品牌营销如何既符合节日氛围，又不失自己的特色，还能脱颖而出带动销售？

一月下旬，本邦基于京东手机年货节送礼线需求，依托独特的洞察，策划暖心的年货交换事件，打造了一场促进父母与子女沟通的社会实验。

本邦在策划活动时，面临三个问题：

如何加深用户对于京东手机的感知？

如何提高京东手机在年货节的声量？

如何吸引用户上京东手机为亲朋好友选购年礼？

如何解决这些问题？

京东手机的目标人群是一二线城市年轻用户，本邦选取了独特的洞察视角，从目标人群父母的角度出发，引发年轻用户共鸣，从而促进购买。

在一二线城市打拼的年轻人，时不时会给父母购买礼物，什么样的礼物父母最喜欢？基于这种思考，策划了京东手机年货交换好运站线下事件，借此替年轻人与父母沟通。

在年货交换的过程中，对父母进行采访，我们发现，在父母的心中，最暖心的礼物，来自于年少时天马行空的你。父母是这个世界上最容易满足的人，渴望与子女交流。

最终我们确定了#送暖心年礼 分享更懂你#这个话题，号召子女分享自己的世界，温暖父母的世界。

分享最好的行动就是给父母买一份暖心年礼，顺理成章的导向销售，让京东手机年货节送礼线不只是一场促销，更是一场促进沟通的社会实验。

京东手机年货交换好运站

具体线下年货交换活动的操作流程，本邦将其设置的十分简单，用一件年货便可以换取一件京东手机年货，同时活动还分三阶段进行，覆盖三个地点，满足不同地区人们的参与愿望，也让活动声量得到积累，产生更大的社会影响力。

深度采访视频

基于线下交换事件，视频分为前后两个部分，前半部分是线下活动的交换场景，后部分是对交换产品的几位父母进行的深度采访。

京东手机做这样一场年货交换的记录和温馨故事的采访，在传递出平台年货节更多爱意满满的礼物可供选择的信息以外，更借助自身记录者的身份，拉近了与消费者们的心理距离。

这条通过对线下“年货交换好运站”活动的跟拍，借好运站活动采访，混剪出暖心视频。视频一经上线，就吸引了大家的目光，京东手机通讯官微秒拍视频播放量达1450w+，视频总播放量达2823w+。同时引发的微博话题讨论量达1.7w+，话题阅读量达9150w+。

年货交换线路图





视频发布后，线下交换活动仍在继续，本邦建议京东手机通讯官微提前对活动路线图进行剧透，设置悬念，引发关注，延续视频热度，为后续促销造势。





暖心好礼购物清单





在活动后期，京东手机通讯官微推出的由本邦设计制作的暖心年礼购物清单长图，将相关爆款产品集中，配合站内促销链接，导向销售，在京东手机通讯官微发布后，长图曝光量达2100w+。

本邦通过此次的京东手机年货节，聚焦小家场景，线上线下双驱动，打造营销闭环，再一次展现出领先的视频制作和平面设计能力，无论是客户还是消费市场，对视频及平面的内容的认可和喜爱都大幅超出预期。

本邦作为社会化创新营销全案公司，将全面聚焦社会化媒体品牌媒介投放、社会化营销创意全案、线上品牌公关三大业务，打造卓越竞争力，一切以客户为中心，致力于解决客户生意问题。

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