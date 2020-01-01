三星Galaxy S10的十大优点，都在这些互动橱窗里

去年2月，三星推出了Galaxy S10系列手机。不久之后，三星和装置制作公司Unit9合作，承包了位于德国柏林的一家大型百货公司 KaDeWe ，这家百货公司的商场有个特点：复古的建筑正面有十个巨大的橱窗。三星决定将S10系列手机的十个亮点放大到这十个橱窗上，用互动装置与路人进行互动，引起更多人的关注。

KaDeWe作为欧洲第二大百货商店，每天都有成千上万的人流量。在这里的橱窗里面，安装着很多传感器和特制的灯光显示器，路人通过触摸、按压甚至仅仅路过让镜头捕捉到动作，橱窗都会相应作出反馈互动。

最新的三星Galaxy S10手机包含了很多细节上的功能亮点，但普通人难以切身体会到它们带来的惊喜。

于是三星决定在 KaDeWe 的这十个橱窗里面，用互动装置给路过的人留下深刻的印象。

比如下面的“无线共享电量”功能，当两个人同时按住装置的两端时，灯光会有一个传导的亮暗过程。

又或者是“多应用程序拖放”，就像抓娃娃机一样的简单。

此外，还有一些橱窗是为沉浸体验而设计的。比如介绍“增强现实全身跟踪”功能，当路人在橱窗前做动作的时候，橱窗内显示屏中的玩偶就会做出同样的动作。

另外还有其他一些特殊功能介绍的橱窗。

当然，这带来比较直观的效果就是，当时在柏林销售出去的Galaxy S10比之前多了280%。

Credit:

Brand: SAMSUNG

Creative Director: KATE LYNHAM

Agency: CHEIL

Production Company: Unit9

Technology:GESTURE RECOGNITION ,MICROSOFT KINECT

Platform:EXPERIENTIAL

Industry:CONSUMER ELECTRONICS

Target Market:EUROPE