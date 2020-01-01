今日头条：见证伟大下的平凡

新中国成立70周年的国庆，到处都是为祖国庆生的喧天锣鼓和彩旗飞扬。在所有人都在见证祖国的强盛之姿时，今日头条却想将焦点，给那些与祖国一起砥砺前行的普通人，去见证伟大下的平凡。

为了展现这份伟大，今日头条联手了头条优质KOL，希望通过展现他们个人的真实事迹来告诉大家，祖国的今日伟大，离不开每个平凡中国人的付出。

在今日头条看来，每个平凡人的伟大，就是他们对于每一日的坚持。这些坚持，或出于梦想，或出于爱好，或出于责任……

今日头条还制作了5秒开屏短片，希望在每个头条用户打开APP时，能感受到这份与自己息息相关的平凡的伟大。

01：逐梦者夏伯渝

69岁

他依靠义肢登顶珠峰

证明了没有比人更高的山

26岁因攀登珠峰而失去双腿的他，为了完成登顶珠峰的梦想，耗费了43年，不断训练。最终，在69岁时，成功登顶，成为中国第一位依靠双腿和义肢登顶珠峰的人。

02、宫殿君

他从不露脸，

却用声音带火宫殿文化

默默讲述宫殿文化的他。在备受关注之后，依然坚持只声音，而不露脸。他总说，他不希望人们关注他，而是关注他讲的内容，关注历史文化。

03、急救医生贾大成

他救人50年，

更让百万人学会自救

做了26年急救医生的他。退休后，以网络的方式为上百万人继续讲解急救知识。为的，是让人们疾病突发时，把握急救最关键的“黄金4分钟”。

04、周小晨

她让古典美，

再次成为时尚

集多重身份于一身的她，依然坚持着最初的设计师职业。因为，她想希望有一天能够将中国特有的古典美设计，带向全世界。

05、任芸丽

她烹饪15年，

让更多人找到家的味

担任15年美食杂志主编的她，一直热衷于公益事业。她觉得，能让一些特殊的人群，再次尝到家的味道，会让一道菜更有价值。

时值新中国成立70周年，祖国的日益强盛离不开每一个微小个体的砥砺前行。

今日头条致敬每一个平凡世界里不平凡的中国人。