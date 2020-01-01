九牧×刺猬乐队双11态度tvc：只要活着，热爱便永不褪却

当琐碎而忙乱成为生活的日常，你还记得你的热爱吗？你还会记得你所坚持的热爱吗？

或许IMS（天下秀）旗下社交全案营销品牌SMART携手刺猬乐队，为九牧拍摄的这支TVC能给你答案。

视频开篇就是石璐和子健间的激烈争吵，石璐一气之下把鼓棒丢下，乐队解散岌岌可危。

石璐在浴室氤氲的蒸汽中，首先冷静下来，“就这样放弃了吗？”她不禁问自己。

一帆拿出了之前收到的公司发来的offer，生活究竟是追求面包还是追求梦想？

子健也不禁反思，就这样忘记了曾经的热爱？我们到底在意的是什么？

浴室仿佛有种魔力，直面自己的镜子；驱散疲惫的花洒流水；坐在上面就能冷静思考的马桶，都能给你在烦乱与无措时带来一丝慰藉，让你有勇气再次出发。

不信，你看他们——

牙刷作鼓，每一下敲出的都是坚定。石璐说，“我在意的是心随鼓动”

一帆将offer冲入马桶，选择直面未来。

全力以赴是我的标签，炸开自己纵情燃烧吧！

罗曼罗兰说，世上惟有一个真理，便是忠实于人生，并且热爱人生，这句话形容刺猬乐队绝不为过。也正是这种坚持热爱的态度，与九牧厨卫倡导的“热爱生活，不将就生活”的精神不谋而合。只要活着，热爱便永不褪却。

除了tvc，SMART还结合刺猬乐队三人的人物特性与九牧厨卫的产品卖点制作动态海报。

“与其追赶早高峰，

不如逃离高压恒温自在”

“与其疲惫生活，

不如随心所浴摇摆”

“与其在意挑剔的眼光，

不如耀你好看做个性的自己”

极度贴合的文案和动画形象，你定能一眼看出每张海报是刺猬乐队哪位成员的态度宣言~

在速食文化和丧颓精神大行其道的今天，这种提醒人们坚守梦想，树立态度的刺猬与九牧，可能正是让年轻人产生情感共鸣的原因。