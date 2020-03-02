线下线上联动，智能手机TECNO的创新出海营销之路

TECNO作为Transsion旗下智能手机品牌，一直把追求卓越和高性能做为提升品牌力的目标，随着4G网络在巴基斯坦的普及应用，以其科技前瞻性，探索4G网络在产品中的应用，深耕当地消费者的消费诉求，在2019年8月中旬推出了以4G LTE 及 AI camera为卖点，超高性价比新品——SPARK GO。基于巴基斯坦受众的喜好浏览视频的触媒习惯调研,TECNO以敏锐的商业嗅觉，在 TikTok巴基斯坦发起非商业化首单挑战赛，希望在激烈的竞争中创新打法，突出重围，抢占市场份额。在快节奏生活状态下追求时尚与潮流的年轻人群中塑造鲜明的品牌形象和产品知名度。

希望紧抓全媒体时代潮流，打通多媒体传播渠道，线上线下资源联动，实现各渠道曝光不低于一亿次,树立品牌及产品在巴基斯坦地区的知名度，同时在Realme C2，Honor 8A等竞品中突出重围，抢占市场份额，在快节奏生活状态下追求时尚与潮流的年轻人群中塑造鲜明的品牌形象和产品知名度。

本次海外营销的创新在于采用视觉风格一致的内容连通线上线下，在巴基斯坦以实体店购买为主的消费环境下，巧妙实现Offline to Online的流量转换。将户外广告牌触及的潜在客群，通过海报中”参与挑战赛赢得手机”的宣传信息，输送流量到线上渠道。线上YouTube, Facebook, UC多平台用创意链接，形成营销闭环。推广期间TikTok始终作为全渠道流量的收口，用户跟随KOL拍摄趣味互动视频，掀起舞蹈模仿热潮。Spark Go在巴基斯坦与TikTok挑战赛的合作跳出一众出海手机品牌的传统营销模式，快速提升了品牌声量，提高了用户考量度。

在SparkGo预热期，在Facebook平台上为新机上市宣传造势，连续5天发布包含”S””P””A””R””K”创意帖文,引发用户互动和新机猜想。在UC平台，Spark Go在醒目位置投放广告，持续吸引用户注意，为tecno x Tik Tok挑战赛进行活动预热。

在SparkGo发布期以Tik Tok挑战赛为中心，以”Get a Chance to Win Spark Go”为口号邀请印尼本地红人拍摄趣味互动视频，同时kol也将拍摄视频上传到Facebook，Tecno pk主页进行转发并二次推广，使得facebook用户在看到这些视频后，自发性参与到Tik Tok挑战赛中，借助全球视频头部媒体YouTube，在5条场景化的创意短视频中嵌入受众痛点，模拟不同情形下Spark Go如何加速生活与工作，使用相同的话外音，加深Slogan的传播效用，并在视频结尾发出挑战赛邀请，形成完美的闭环。

本次Tecno Spark Go在巴基斯坦的推广， 线下宣传加线上主流媒体，实现12亿次曝光；在YouTube平台上实现了920万次观看；抖音挑战赛#Spark the Speed观看次数截止到目前为止达到46亿次，互动次数5102万，成为TikTok出海成功案例；根据品牌调研问卷，campaign推广期间，本品牌搜索兴趣提升165%，新品搜索兴趣提升2763.9%，在新品首销的3分钟内即促成线上1000个订单！