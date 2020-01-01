千人千面的Look Book，大数据驱动淘宝2020春夏新势…

2020年，对已持续5年的淘宝新势力周来说，是一个挑战。受疫情影响，许多人把自己关在了家里，仿佛和这个自己热爱的世界断开了联系。
但这也是一个机遇，因为每个人都没有失去希望，他们渴望和阳光的再次相遇，渴望春天的到来，渴望万物复苏。
作为一个有时尚锐度的品牌IP，淘宝新势力周携手氩氪集团，一起打造专属于Z时代年轻人的互联网时装周。充分传递“换季上新”的利益点，为淘宝年轻用户呈现更多元化的海量新锐商品，塑造“春天最流行的在淘宝新势力周”的品牌心智。
新装上阵 从“开运”开始
不同于国际时装周的影响力，淘宝新势力周如何通过树立淘宝自有的独特时尚观，与其他平台做区隔，成为Z时代期待的时尚风向标？这是氩氪团队遇到的第一个难题。
紧抓时势的洞察，让一切开始迎刃而解。
我们发现年轻人们“新年换新衣”的愿望因为疫情而延迟了2个月，他们渴望脱下一成不变的睡衣，他们渴望换上最新的春装行头，“重开新年好运势”。
“新装上阵，颜值复苏”，懂Z时代所想，更懂得他们需要的不仅仅是一个号召，而是一个能带领他们一起感受万物复苏，互动“开运”的时尚带货王。而这一身份与品牌全新代言人欧阳娜娜完美契合，她不仅拥有在这个年龄层的号召力，更充满正能量。这位00后最具带货力的时尚Icon用百变时装大片演绎新一季淘宝新势力周时尚Look Book。
（*截图来源于微博公开数据）
年轻人专属的“带货”方式
与此同时，平台更利用大数据驱动，定制千人千面的Look Book：淘内搜索“欧阳娜娜的秘密”，就可以来到欧阳娜娜的“面前”测试专属开运装。
采用年轻人喜爱的许愿卡牌互动，配合淘宝大数据精准推送，由欧阳娜娜为你翻开专属的“春天开运装”，多达数十套的不同造型，配上神秘莫测的“开运”tips，刺激二次转发吸引新流量。最终，微博话题#欧阳娜娜的10万件新装#和#欧阳娜娜淘宝新势力代言人#成功触达3.3亿阅读量，引发11.1万讨论量。
（*数据来源于微博网站话题公开数据统计）
未来，氩氪集团将争取携手阿里巴巴集团，共创更多佳作！