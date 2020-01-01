千人千面的Look Book，大数据驱动淘宝2020春夏新势…

2020年，对已持续5年的 淘宝新势力周 来说，是一个挑战。受疫情影响，许多人把自己关在了家里，仿佛和这个自己热爱的世界断开了联系。

但这也是一个机遇，因为每个人都没有失去希望，他们渴望和阳光的再次相遇，渴望春天的到来，渴望万物复苏。

作为一个有时尚锐度的品牌IP，淘宝新势力周携手氩氪集团，一起打造专属于Z时代年轻人的互联网时装周。充分传递“换季上新”的利益点，为淘宝年轻用户呈现更多元化的海量新锐商品，塑造“春天最流行的在淘宝新势力周”的品牌心智。