红星美凯龙爱家日十周年微电影 | 《你，听见了没》

红星美凯龙“爱家日”诞生至今已有十年，上数前九届，同行们各显神通，把“亲情”这个早已烂大街的营销话题，玩的是花样百出，不可谓不精彩。恰逢“爱家日”十周年之际，见意挑起了新一年“爱家日”营销战役的重担。如何玩出和过去不一样的创意？且听我慢慢道来。

作为家居行业的领军品牌，红星美凯龙的营销，势必绕不开家与亲情的主题。如何敲开消费者饱受“亲情营销”轰炸的心墙，唤起消费者最真实的共鸣？见意上海用一个真实故事，给出了自己的答案“既然看得多，不如咱们改用听得”，此次战役主题——#家有声，爱无声#就此应运而生。

⬇️片中“学说话”场景和原纪录对比 ⬇️

闲话少说，咱先一览作品。如需下片零食，可来见意自取。

《你，听见了没》正片

清晨，闹钟响起，妈妈准时出现在卧室，叫醒睡梦中的李梦雨。随后开始整理起家务，等到衣服都洗净晾好，却发现李梦雨还赖在床上，一声”听见没有”，弄得全小区不得安宁。

镜头一转回到十多年前，小梦雨一个人在家玩着电脑游戏，出门买菜的妈妈回到家却发现忘了带钥匙。担心小梦雨安全的妈妈边打电话边大声拍打房门、呼唤着小梦雨，但屋内还是没有丝毫回应。

焦急的妈妈一路小跑叫来了开锁师傅打开房门，望着屋里正聚精会神玩游戏的小梦雨，妈妈一脸失落，转头叹息。

小梦雨贪玩回家太晚，妈妈正在斥责时发现小梦雨的助听器不见了。质问下，小梦雨赌气冲回卧室，将妈妈反锁在卧室外。妈妈生气地喊道“今天就给我待在里面，别出来了”。

可等到做好晚餐后，刀子嘴豆腐心的妈妈演绎得非常到位，虽然生气，却还是喊小梦雨出来吃饭。饭桌上，机灵的小梦雨将碗里的鱼肉夹给妈妈，妈妈被小梦雨的懂事打动，前一刻的气愤立马烟消云散，一家人又重新绽露出了笑容。

小区里，同龄孩子正在嘲笑带着助听器的李梦雨，家里的妈妈见状冲出楼下驱散了顽皮的孩子们，然后将小梦雨搂在怀里，温柔地安抚。

和煦午后，妈妈正在教8岁的小梦雨发音。此时，开门声响起，妈妈告诉小梦雨，这是爸爸回来的声音。

对着落地镜，妈妈用对口型的方式，教小梦雨说“妈妈”。

下雨的夜晚，妈妈带着小梦雨在阳台感受雨滴落下的情景，反复教小梦雨念自己名字的发音。在妈妈不懈的努力下，小梦雨终于念出了自己的名字“李梦雨”。

厨房里，妈妈正在教小梦雨辨别水烧开的声音，一声沸腾长鸣响起。

画面切回现在，长大后的李梦雨关掉了水烧开的炉灶，然后对妈妈喊到“妈，水开了”，此刻的妈妈，正在沙发上睡觉。

为了尽可能还原李梦雨的十年变化，片末李梦雨对家的心声告白，我们邀请了李梦雨本人来亲自配音。旨在让观众听到最真实的，因家里的爱而发出的声音。

我们并不希望“爱家日”只是一个营销概念，在红星美凯龙看来，一个现象级的社会性节日，必然肩负着推动更多家庭走向幸福的责任。透过贴进生活的方式，触动更多人关注家庭。红星美凯龙在爱家日十周年这个特殊的时间点，改编李梦雨的真实经历，意在借助真实的故事之口，向市场再度倡议“爱家日”的初心。

关心、照顾、付出、责备….这些词语，家很少直白提起，但家中的菜声、烧水声、洗衣服声……藏着家对你的爱意。耳熟能详的声音，是家爱的初心，让消费者感受品牌的温度。

最后，我们附上李梦雨及创作团队的采访花絮，希望透过这条片子，让每个人都能在这个寒冷的冬季，发现未曾注意过的细微温情。