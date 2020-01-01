天猫国货大赏 · 国潮由我造

今年iCUBE的劳动节“节如其名”，

各小组真的在劳动……









项目背景：

国潮环境下的Z世代





5月10日是一个被中国国务院翻牌的日子，而且它还被命名为“中国品牌日”，旨在大力宣传知名自主品牌，讲好中国品牌故事。像这样可以弘扬中国精神的好事，天猫自然不会落下脚步，年度新国货大事件——510国货大赏也由此在去年诞生。iCUBE Team今年也全力协助天猫积极打响这一热点事件。

同时，基于对整个消费市场的观察，我们发现深受科技影响的Z世代大军已经在各个领域崭露头角，他们的成长过程对消费市场的影响持续加大且加重，他们的偏好能显著影响家庭购买决策，有着远大于千禧一代曾经的影响力。

更值得关注的是，中国的Z世代成长在国民自信心逐渐增长的时期，拥有民族自豪感的他们，对于国货有着更潮流的解读和演绎方式。

主题

在天猫【以国为潮】的大主题下，我们提出“一眼五千年“的视频概念，在有限的2分钟时间内，融合消费市场中不断涌起的Z世代族群的鲜明个性和多元喜好，揣摩其内心中充盈的“国潮由我造”这一主题口号，展现国潮过去、现在、未来三个时态的印记。

亮点

如何演绎年代变化呢？我们把时间掌控放在一辆大巴车上，带所有人在过去、现在和未来中穿梭，国潮的时光之旅由此打开。





视觉

在视觉上，我们联想到“外圆内方”的国人精神，强化圆和⽅的结构造型，色彩在传统的印象基础上做摩登化的延伸，极简的大⾊块混合赛博朋克等多彩的元素，通过光影的高度差异突出每一个空间的差异。东方秘境、潮流街头、潮流基地等8个空间既融合又独立，流畅地传递着“国潮”的时代节奏。

音乐

最能够体现视频格调的，还有引导情绪的音乐，我们采⽤中国风的电⼦音乐，并融合嘻哈、戏曲等混搭风格，以快曲和慢曲的拼接，打造出这支静动结合的背景音乐。

人物

我们邀请不同圈层的23位KOL共同演绎「国潮由我造」视频——不同身份的他们，在从古至今的时间轴上演绎众生相，“国潮”的不同存在方式由此鲜活地展现出来。





幕后记录：

那些特别值得一提的事儿

像“神仙”一样的15天

“神”是伤神，“仙”是“修仙”。

从iCUBE接到视频拍摄brief到规定上线时间，仅有15天。在这期间，我们需要高效率地解读并消化brief，并提出拍摄方案、细化脚本，再到无数次细节改动、拍摄人员定角、角色服装搭配，然后飞往北京拍摄，最后到剪辑修改，最终保证视频在青年节这天上线。

23位KOL在18小时里的千古情缘

在有限的18个小时之内拍摄8个场景中的23位KOL，需要依靠细微准确的时间分配，化妆、试装、餐食、拍摄等流程管理有着非常考验人的巨大工作量。但是我们的各位小伙伴，在这其中非常温柔合理地进行了人性化统筹，保证了KOL们在最佳的状态和心态中进行拍摄的配合。

游走在3个时态8个场景里的1辆车

“从来没有人在大巴上创造出这样的场景，我太开心了”，导演的这句话从拍摄当天重复到了片子上线。

看了视频的你一定发现，大巴车正是8个场景、3个时态中的关键串联。但是，这个新概念也差点因时间问题被“扼杀”在摇篮，但是在最后的精美画面中，这个idea也被证明了意义。

让大家惊艳的时光大巴车里长什么样呢？

我们在这里造了一个“酷玩收藏室”，

6位艺术家、文化人在其中演绎国货的“匠心”精神。

拍摄的前一天，一向干燥的北京突然下起了春雨，

场地内部的小雨也是淅沥不断。

本以为一场“和天斗”的号角就要吹响，

结果老天很给面子地在我们凌晨4点进场的时候停住雨滴，

并在第二天整组收工的时候开始瓢泼。





那些让人燃烧起自豪感的瞬间

关于传承的大雅之美

拍摄当天，巴特尔从大巴车上轻轻走下来，这位梅派第四代传人开始亮起京剧腔调的时候，全场安静到能听到他身上流苏的声响。

那半个小时中，所有人几乎忘记了天气恶劣的春寒之夜，都享受在视觉听觉的至美境界中，真像是一种沉醉式的穿越。

关于新潮的智慧之美

那天还存在一个团宠——天猫精灵。iCUBE的某位老师选择了我们从各个渠道获得的一款颜值最高的红色CC，抢过去抱在怀里一直对话，并立即种草线上购买了两台。“现在的国产3C产品都这么智能了么？！感觉周末可以不出门，只和它聊天就可以了。”

写在后面的话

片场的小细节很难讲完，整个项目中还有太多的故事没有一一阐述。在五四当天视频上线的那一刻，iCUBE Team才从工作的情绪跳脱开来，真正去感受国潮的“燃”。

对于我们，这样的拍摄经历虽然艰苦，却也因为在撰写文案、收集民族品牌的国货、揣摩国潮精神的演绎方式等各项筹备中，才真正感受到国潮之风已从四面八方翩然而至，民族自豪感也由此活跃生长开来。

而我们也希望这个作品也同样与你有关——当你发现国产在我们的生活中不可或缺，真正的国潮就已经到来了。不管你是千禧一代还是Z世代，用态度与实力表达自我，你对于国货的力量支持，就是在创造一种中国潮流。

iCUBE Creative Team 和 Poject & Event Team

共同负责了此次视频主题创意以及拍摄制作