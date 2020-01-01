卫龙美工又出来作妖：这次用“朋友圈截图”做设计!

这届美工宅在家里可没闲着！最近我发现卫龙的美工又悄悄出来作妖了！

这不是三八节到了吗？ 都知道得女性者得天下，结果“辣条界一哥卫龙”为了博得女人芳心，在官方微博发了一张福利截图！ 这画风，你品，你细细品！

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好了有多少人看到这里，才发现自己真的被“骗”了？

原来这个一镜到底的长图，居然不是我们熟悉的朋友圈截图，而真的是卫龙为三八妇女节设计的广告页面！

一个不小心，还真以为是卫龙把三八节，过成了愚人节，整个设计页面做出了微商的感觉。

不知道设计师看完，有多少想把卫龙的美工拖出去。

说句真心话，你何尝不想问问，卫龙你家设计部还招人吗？一个截图就完事，且不说太敷衍，这活也太好干了吧？

但评论区告诉我们，卫龙的这波辣眼睛的操作，还是赢得一波好评的。事实证明，卫龙又成功秀出亲民形象。

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但千万不要小看这张“朋友圈截图”，在看到熟悉的辣条配方的同时，长图的每一个细节都隐藏着满分的微商广告。

卫龙借助朋友圈设计，手把手教你怎么写好微商朋友圈终极文案，不信你看看。

做微商，先拟人再撩人。

“卡里的钱”都开口说话了，通过运用拟人化的语气，让卖辣条的语景变得接地气，多用“你”、“我”、“它”这样的字眼，避免赤裸裸的广告引起反感。

做微商，要学会制造“稀缺感”。

“终于有货了”啥意思？曾经断货！

卫龙在这里通过制造稀缺感，让消费者产生一种“不买就是吃亏”的感觉，看得跃跃欲试，暗示别人剁手一定要快。

做微商，要利用“人性的弱点”赚钱。

“懒”是人性的弱点。卫龙直接放上促销链接，购买链接一键直达，为粉丝提供便捷式购物体验，贴心之余，还瞬间就提高成交率。

你想要躺着收钱，就要先让消费者躺着下单。

在这条微商文案中，卫龙同样利用人性中“趋利避害”的弱点出手。都说十个女性九个怕胖，于是卫龙告诉你吃的不是零食，是健康的蔬菜。

换种方式套路，降低了各位小姐姐的顾虑。

做微商，要学会信手拈来即段子。

大家看到“肯认错了吗”是不是感到熟悉，这源于此前微博上热搜的话题#王妃终于肯认错了##陈总 夫人已经不演您的电影了#。

卫龙将认错体拿来打三八节广告，不仅能莫名戳中大家的笑点，还让人觉得这个微商有点皮。

做微商，还要懂得标题党。

怎么学会做一个标题党，吸引别人点击你的广告，是一个微商最基本的修养。

好比这个“10分钟删除”，是不是像极了你平常看到的“深度好文，删前速看！”的标题？

这种万能配搭的标题公式，可以说是屡试不爽！

逼得你不得不马上戳链接看一眼，生怕错过什么惊天爆料， 一下子制造了急迫感。

当然标题党风格有风险，写文案需谨慎。

做微商，要学会贴人设标签。

“美女都喜欢吃”指向的就是三八妇女节的消费主力军，言外之意就是你不买，就要被同龄人和姐妹抛弃了。

打广告的时候，给特定的买家贴标签，可以加速大家对号入座。

做微商，要学会洗脑术。

“今年过节不收礼，收礼只收脑白金”，这个熟悉的洗脑文案又双叒叕来了，把节日、商品改头换面之后，一下子就变成卫龙的专属洗脑文案，毕竟卖货才是出路。

做微商，偶尔也要学会走点心。

做微商不走心，你就不是一个有灵魂的微商，充其量只是个喜欢刷屏、复制粘贴的推销员，还容易被屏蔽或者拉黑。

所以偶尔写写江小白式的走心文案，对你的客户掏掏心，讲讲你的故事，说说你的奋斗史，不失为建立长期信任关系的最佳方法。

做微商，也要学会身临其境。

即使要卖花赞花香，也要让人心服口服。

这个道理就跟写文案要有画面感如出一辙，你只有给你的粉丝勾勒一个消费产品的场景，比如模拟各种象声词。他们才有代入感，忍不住脑补画面，剁手还会远吗？

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看完卫龙这波骚操作，你又被卫龙圈粉了吗？

清奇的脑洞，奇葩的广告内容， 可能在你眼里，卫龙还是那个不正经的熟悉朋友。

但从广告创意角度来看，这次卫龙整体设计的巧妙之处在于，设计了一个熟悉的朋友圈浏览场景，让网友看了顿生错觉 。

既然是朋友圈打广告，那么把自身定位微商角色最适合不过。

于是再任性玩了一把微商梗，若有其事地写起微商文案，整体形成了满屏的微商气息，营造出一种“愚人”的逼真效果。

卫龙设计和文案虽是槽点，但也是笑点，这样戏精式传播，自然能够跟年轻用户达成脑洞共鸣。

对于卫龙来说，在设计这件事上，早已靠“土味、辣眼睛”自成一派了。