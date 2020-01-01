中国银联诗歌POS机走进成都方所书店，下了一场诗歌雨

原标题：一本打散的诗，看见才华的一笔一画

“打散是为了重聚重构，每一个符号背后，都有一个孩子的诗歌家园。” ——诗人 向以鲜

2019年12月23日，最美公益【中国银联诗歌POS机】，来到了最美地下藏经阁——方所书店。

黑色镜面打造的视觉无限延伸空间内，4万多个金光闪闪的笔画悬置于上方，穿梭其间，宛如沐浴在一场诗意的雨中 。

不过，小诗人的才华却是以“打散”的独特形式出现，不仅让这儿成为了新晋“网红”打卡地。

这些打散的笔画，也成为了人人都想拥有的时尚单品，更打破了人们对公益煽情、落泪的固有印象。

原来，做公益也可以很新潮，很时尚。

“打散”的概念并非空穴来风，而是传承再出发，千年以来，中国文化从一笔一画开始，不断打散又不断重组。

一撇一捺中，文脉得以传承；一横一竖里，诗歌得以延续。

所以，在岁末的成都，我们打散了小诗人的诗，在成都下了一场别出心裁的诗歌雨。

联合“草帅自造”艺术家查宋刚先生，历时三个月，全部200首诗，被打散成了42182个笔画，所有笔画被一一编码，做成了独一无二的才华首饰。

在50多名志愿者的帮助下，经过三天时间，四万余个才华笔画被一一挂在了展厅上空，让充满才华的诗歌雨降临成都。

为期14天的活动，吸引了无数人来到成都太古里方所，在圣诞、元旦当日，现场免费发放于观展人，通过活动H5能查询笔画的诗歌出处。

此外，更能在线上通过以诗换诗，申请领取小诗人的才华笔画，成为大山里才华的传递者。

还有慕名而来的大诗人们——欧阳江河、梁平、凸凹、向以鲜都来到我们现场，品读孩子们的诗歌，称赞孩子们的诗歌。

大诗人们温暖的鼓励，让这个本该落寞的冬季，平添一丝温柔暖意。

和诗歌POS机其他巡展城市一样，用云闪付APP或银联手机闪付捐赠一块钱，就能从POS机里获得一份《大山里的小诗人》诗集。

为孩子通过更的艺术素养课程，让山里才华继续发光 。

不同的是，成都站POS单上的诗歌字体有些“不工整”，因为，它们是由设计师一笔一画拼组而成。

最初设计师用32个汉字基本笔画拼诗，但笔画在实际书写中会有长短、角度，大小等变化。

于是，经过无数通宵几经易稿，为了可读性与美感，最终32个基本笔画演化成现在140种笔画版本。

如今，中国银联诗歌POS机走过了上海、厦门、深圳、广州、成都、北京，活动筹集到的所有资金，都将通过中华少年儿童慈善救助基金会、河南省儿童希望救助基金会投入使用，帮助贫困地区儿童获得更好的艺术素养教育。

童年或许不平等，但童年的教育应该平等。