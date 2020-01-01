《乐队的夏天》：一个节目让“乐队”成为2019年夏天铭记的符…

《乐队的夏天》是2019年由爱奇艺出品、米未联合出品的一档原创音乐网络综艺。节目以乐队音乐题材为创新切口，通过综艺的形式将中国的乐队音乐、乐队文化带入大众视野。也因为这个节目，“乐队”成了2019年夏天不可磨灭的符号，值得一提的是，“乐队的夏天”更是与“新中国成立70周年、我和我的祖国、流浪地球、中国女排”等重磅事件一起登上了百度沸点年度十大关键词榜单。正如《新京报书评周刊》在微信推文中写到：“《乐队的夏天》可能是这个夏天口碑最好的综艺，如果未来我们回望中国摇滚乐的历史，或许这个夏天会有属于它的一点色彩。”

老牌乐队再现“黄金时代” 新晋乐队破壁出圈

成立30年的老牌乐队面孔惊喜出现，厚重的吉他和唱腔一下子将大家拉回了“那个光芒万丈的摇滚黄金时代”；新裤子、痛仰这样的人气乐队一呼百应，所有台下的人都热情跟唱、欢呼雀跃，节目组精心设计和呈现的声画品质让屏幕前的万千观众也充分感受到了乐队LIVE的魅力；而九连真人、Click#15、斯斯与帆这样风格独特的黑马乐队让众多资深乐迷惊叹不已，更是圈粉了年轻的综艺观众……更重要的是，《乐队的夏天》深度挖掘乐队背后的故事和文化，呈现独立音乐人不放弃、不服输、自信、朝气的精神内涵。正因如此，它不仅收割了18至35岁这群具备最强购买力的人，还圈粉了无数95后、00后。对此，节目联合出品人、米未创始人CEO马东在采访中提到，“很多人说这个节目唤醒了一个时代的热爱，但更重要的，如同白岩松老师所说，这不是怀旧，这是说给未来。节目重燃了一代人的音乐记忆，但我们更希望它有幸触发新一代人的音乐选择，激活市场对新一代乐队的信心，给他们更多的机会。”

乐队热潮蔓延全网 媒体“全阵容”报道

节目播出后掀起了一股蔓延全网的乐队热潮。根据云合数据发布的2019年H1上新综艺热播榜显示，《乐队的夏天》百度搜索指数峰值为845825，成为2019年上半年上新综艺中单日搜索指数最高综艺。此外，节目获得大众一致高口碑好评，豆瓣评分迄今高达8.8分，参与评分的人数超过了9.7万，至今仍然是豆瓣全站评分人数最多的综艺节目。此外，截止第12期播出，《乐队的夏天》共收获全网热搜热榜388个，其中获微博热搜70个，如“彭磊吐槽李诞是网生艺人、海龟请了薛凯琪、欧阳娜娜盘尼西林”等均登微博热搜榜TOP1，“李宇春担任乐队主唱、朴树录节目中途回家睡觉、李宇春张亚东组乐队”等话题词均进入了微博热搜榜top10。

行业媒体和大众媒体更是“全阵容”参与了这次关于乐队文化的传播和普及。《人民日报》、《光明日报》主刊发文肯定节目价值，《新京报》八版重磅专题，以及澎湃新闻、文汇报、南方都市报、南方周末、新京报新媒体矩阵、中国新闻周刊、瞭望东方周刊、三联生活周刊、界面新闻、齐鲁晚报等主流权威媒体发文推荐。节目内容及重点乐队更受到CGTN、China Daily、环球时报等国际媒体的关注。

此外，节目还获得新世相、GQ报道、毒sir、vista看天下、反裤衩阵地、撕蛋、VICE中国、孟大明白、视觉志、ONE文艺生活周刊、傅踢踢、看理想、贵圈、传媒内参、毒眸、三声、十点人物志、高能E蓓子 、杂乱无章等逾15000余篇微信文章“轰炸式”报道，总阅读量超9000w。乐队持续出圈，获得VOGUEME、时尚COSMO、时尚芭莎、芭莎男士、芭莎珠宝、男人装、ELLEMAEN新青年、嘉人等时尚类杂志重点报道。

中国社科院新闻所世界传媒研究中心秘书长冷凇评价道，网络综艺中“爆款”的基础是选题资源的独有独创，魅力人设的关系搭建，以及切中痛点的价值引领。《乐队的夏天》带领音乐综艺突破了曲目单一、重复的弊病，拓展了音乐呈现的风格，为观众提供了差异化的作品欣赏机会，节目通过新颖的选题立意、多元温暖的内容搭建，创造性的将小众乐队推向主流视野，成功促进乐队文化在中国的再次繁荣，助力乐队文化破壁出圈。

乐队商业价值提升 促进产业良性发展

让乐队人欣喜的是，节目播出后，针对乐队的各类线下演出及音乐节邀请、国际化大品牌合作邀约，以及影视文娱跨界合作的询问纷至沓来，乐队的演出门票价格和专辑销量更是成倍增长，可见，节目成功将乐队文化潮流带入大众领域的同时，也进一步助推乐队商业价值提升，促进中国独立音乐产业良性可持续发展。

《三联生活周刊》如此评价节目：“幸好《乐夏》让所有人都听到了乐队人胸中的锦绣，赢得了属于自己的尊重。这是个“去权威化”的时代，也是个性飞扬的时代，大众对各种看似渺小，甚至算不上主流的群体都充满了包容和接纳，“能力者”们只需在大众面前“露上一小脸”，人们便会毫不吝惜地献上盛大的赞扬和掌声。”

目前，《乐队的夏天》第二季正在火热筹备中，期待它能带着全新的面孔，再一次呈现高品质、真性情、好故事和好音乐兼具的乐队盛宴！