得到App：是人们读懂了经济学，还是经济学读懂了我们？

18年6月底的时候，得到 App 把经济学搬进了北京的三源里菜市场，不仅占领了各大媒体版面，更刷爆了朋友圈。线下事件走红之外，蛋壳为这次事件量身打造的这套人群海报也成为关注焦点。

不同于以往的人群海报，得到 App 的经济学海报，跳出让人群为品牌代言的思维，让人群做自己，还原生活里的真实场景，说自己常说的话，再用经济学的原理去回应每个人。这也正是经济学的微妙之处，每一个看似寻常的行为，都有强大的经济学轴在转动。