得到App：是人们读懂了经济学，还是经济学读懂了我们？

18年6月底的时候，得到 App 把经济学搬进了北京的三源里菜市场，不仅占领了各大媒体版面，更刷爆了朋友圈。线下事件走红之外，蛋壳为这次事件量身打造的这套人群海报也成为关注焦点。
不同于以往的人群海报，得到 App 的经济学海报，跳出让人群为品牌代言的思维，让人群做自己，还原生活里的真实场景，说自己常说的话，再用经济学的原理去回应每个人。这也正是经济学的微妙之处，每一个看似寻常的行为，都有强大的经济学轴在转动。
“常跟老伴儿说，
多吃一顿剩饭，就少吃一顿好饭，
里外里亏了两顿。”
——退休教授 吕兰英
适用：维塞尔的机会成本理论
“旧石器时代，
出色的猎人一整天也宰不了一头牛，
现在通过分工合作，
我每天都能卖出十多头牛。”
——亚当·斯密牛肉铺 铺主李学增
适用：亚当·斯密的专业分工理论
“我家馅饼不简单，
面粉来自河北，洋葱出自山东，
牛肉产于新西兰，胡椒长于越南，
我家馅饼能包进五湖四海。”
——弗里得曼早餐店 店主李宏
适用：弗里德曼的市场协作机制
“世界上那么多城市，
城市里那么多海鲜店，
你却走进我的，
这不是我的本事，是运气。”
——阿尔钦海鲜店 店主李永军
适用：阿尔钦的适者生存理论
“我是种菜能手，也是卖菜高手，
但38年来我只管卖菜，
因为卖菜的机会成本更低。”
——李嘉图蔬菜摊 摊主张会珍
适用：李嘉图的比较优势原理
“咖喱炒饭没有咖喱，
牛排没有黑胡椒，
刺身没有芥末，
我是说，如果没有自由贸易的话。”
——曼昆调料店 店主张小华
适用：曼昆的自由贸易使双方获利理论
“我不怕赖账，
他们不怕缺斤短两，
在人来人往的菜市场，
市场是我们之间信任的桥梁。”
——科斯羊肉铺 铺主崔颖
适用：科斯的交易费用理论
“这澳洲大龙虾一点也不贵，
买机票飞阿德莱德、
凌晨5点小心翼翼、布置陷阱捉龙虾才贵咧。”
——五星级酒店大厨 原小鹏
适用：弗里德曼“货币成本有别于全部成本”
“带他来菜场看看，
每天的水果，
不是妈妈变出来的，
是好多叔叔阿姨一起变出来的。”
——全职妈妈 索洁
适用：亚当·斯密的专业分工理论
“一次买好一周的菜，
每次都去同一家店，
时间和决策也是成本。”
——互联网公司运营秦莹
适用：斯蒂格勒的搜索成本理论
“真正懂行的人才知道，
想吃到北极最好的鳕鱼，
要飞到北京来。”
——互联网公司总监 肖一龙
适用：阿尔钦需求第三定律
海报中那些脸庞，正是在菜市场与我们擦肩而过的每个人。他们是忙忙碌碌的摊主、是刚下班的白领、是一早买菜的老人、是带孩子的妈妈、是采购食材的大厨……他们虽然没有读过经济学，却在最熟悉的日常里，用经济学思维经营着自己的小日子。
正如薛兆丰老师所说：经济学并非高高在上，而是人人都应该、并且可以学习的一门学科。