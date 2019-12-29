大型童话翻车现场，海尔智家这支广告也太会玩了吧！

大众个性意识崛起，竞争普遍同质化。

单纯的营销打法再难以适应当下，被奉上神坛的创意开始成为品牌集体追逐的对象。

但创意究竟是否能够成为品牌发展的C位担当，这是谁都无法定论的事情。可若从诸多实际案例中却能发现，往往主导一个品牌迅速崛起的关键，都在于输出了一个好的创意。

从博取关注、产生记忆、建立认知、促成转化，一套水到渠成锚定消费者心智的品牌攻坚战，创意确实具备这样巨大的力量。

那么，怎么找到好创意，并且爆发它全部力量，让品牌迅速崛起？也许从海尔智家不久前圣诞节的一波操作里，大家都能收获一些启发。

在冲突中寻找出奇不意的制胜创意点：

叶茂中说：“冲突是需求的魂”，但拿捏好“冲突”的“度”也是至关重要。

而对用户生活的关切与洞察，就是拿捏“冲突”的最好尺度，一味制造吸引眼球的冲突，往往会给大众传达成遥远又不合时宜的痴人说梦。

反之，这次海尔智家显然就是个很好的示范。通过顺应当下青年偏好“黑童话”的流行文化，巧妙地抓取故事情节与产品之间的关联点，改编原本故事结构，给人营造出了一种强烈冲突感的观看体验。

但同时又以对消费受众的深切洞察为根本立足点，既能让人觉得别出心裁、颇具趣味性，又迎合了大家的需求趋势，达到让人牢牢记住海尔智家“五大智慧场景”这一奇妙家居体验的效果。

视频中，海尔智家一共为大家献上5部出其不意的“童话故事”。

《青蛙王子》、《白雪公主》、《阿拉丁神灯》、《睡美人》、《灰姑娘》每一个都是众人皆知，从小陪伴长大的童话读物。

原本的故事情节几乎已烂熟于每一个人心底。

而通过反转式剧情及现代化演绎，不但不会让人感觉突兀，反而会有一种亲切感，能够迅速拉近与青年现实生活的距离。

背后所影射的生活理念，也清晰呼出了年轻人不拘泥一成不变，大胆追寻新鲜生活趣味的态度。使人内心泛起共鸣，得以直观、全面感受到海尔智家的智慧生活方式，并渐渐被吸引产生憧憬。

牛蛙不能变王子

但可以变成水煮牛蛙

海尔智慧厨房 让你秒变美食烹饪家的厨房

美不过白雪千金

那就让她胖三斤

海尔智慧浴室 能实时了解健康数据的浴室

想要一懒到底

何须灯神帮你

海尔智慧客厅 能用语音控制的客厅

王子亲吻

不如睡得安稳

海尔智慧家卧室 让你越睡越香的卧室

洗晒联动不辛苦

家庭关系更和睦

海尔智慧阳台 让衣物洗晒更轻松的阳台

虽有智慧，不如乘势。

另外，创意的表层下，也埋藏着海尔智家对青年群体生活的独到洞察。

现在的青年群体对于家居体验的普遍困惑主要可以分为两类：一类是想在物质层过上更加高品质生活，但很少能具象描绘自己渴望的高品质生活是什么样；另一类是想在家居理念上看到出其不意的新鲜感，但却不知道这种让人眼前一亮的新鲜感到哪里寻找。

而海尔智家不论是在高品质生活场景的展现上，还是在创意想法的传达上，都从青年群体这两类想法入手，非常精准和有效地完成了与年轻人内心需求的接壤，得以近一步增进了海尔智家与年轻人之间的情感关系。

可谓是，用心之至。

多维渠道输出撬动年轻圈层破圈传播：

好创意是带腿的广告，可以自己传播起来。

这组广告片一经问世，便成为了不少网友生活的笑料和社交的谈资，多个社媒平台里都出现了相关的讨论风潮。

若仔细观察，从创意广告末尾其实也能发现，创意广告只是海尔智家营销战役的暖场，为了给海尔智家APP上线及12月26日直播聚拢到更多视线关注。

所以这次海尔智家也并不单行，而是以“多维覆盖、焦点打击”的思路，在多个年轻化社媒平台都策划了一系列的传播链路，以撬动好创意实现营销声量的爆破增长。

从制造话题、投放悬疑海报、联动KOL助力发声，到创意广告投放，在保证沟通形式多元化满足不同人群阅读偏好，精准触达年轻人各个细分圈层的同时，海尔智家也把战线广幅拉长，辐射向了年轻人多个常驻社交媒体，如B站、抖音、微博、微信等。

值得一提的是，基于这一套传播链路海尔智家也并非盲目的广撒网式，而是基于对年轻人触媒习惯的洞察，针对性的根据不同社媒内容调性进行安排。从而极大降低了广告内容与平台属性的相斥性，赋予了用户更佳的营销体验，为传播破圈蓄备了充沛的势能。

截止当前，B站和抖音上海尔智家创意广告浏览量已超百万，微博上关于#圣诞童话奇妙夜#话题阅读量更是突破了6598万＋，成功在年轻圈层掀起了一阵讨论狂欢。 并且,洗脑式的重复输出“12月26日场景直播，赢取千万豪礼”的信息，也强势在广泛年轻人心里烙下了“12月26日下载海尔智家看直播”的兴趣，为当天直播聚焦、沉淀了巨大流量。

据相关数据显示，直播当天海尔智家通过12小时连续直播，向用户展示了“5+7+N”的智慧场景解决方案。开播仅两小时，成交额就破2000万，总成交额更是高达1.16亿，刷新了智慧家居过往直播营销的巅峰，稳稳坐上了头把交椅。

沉浸体验锚定心智领跑智慧生活赛道：

随着年轻人对生活品质愈发讲究悦己和精粹主义，他们对智能化的消费意愿正在进一步加大。

自2009年起，海尔连续十年蝉联“欧睿国际”大型家用电器全球第一品牌。今年，海尔智家又成为BrandZ历史上首个，也是唯一一个进入百强的物联网生态品牌，获评“全球唯一物联网生态品牌”。也正基于这点，海尔智家对当代青年也是有着更多的洞悉。

他们对理想生活的判定，向来以“感觉”明确。

而为了让用户直观感受海尔智家给家居体验带来的革命性改变，海尔智家也开启了001号体验中心，将真实户型搬入体验中心，为用户开启了一场别开生面的沉浸式智慧家居体验，让用户通过VR科技与智慧场景进行交互，深层感受海尔之家的独特魅力所在。

可以说，通过这样的场景体验碰触年轻人对生活品质的崇高追求，及对智能化的热衷态度，也让一次场景营销俨然变成了年轻人自我向理想生活的迈进，甚至是一种新潮生活方式的传达。

无疑在昭示着这是一次颠覆式的智慧家居营销革命，以崭新方式致敬欣欣向上的智慧生活时代。让营销诉求实现精准匹配当代青年，充分夯实海尔智家对年轻人的心智占有。

总的来说，创意永远都不会是独立的个体，永远都需要与营销策略并行。

海尔智家这一波，不仅在创意上洞悉了青年偏好，找到了品牌与青年群体最佳沟通和连接点，也在营销传播的落地上，让大众深刻记忆了海尔智家更便捷、潮流、个性的产品特点，持续建立了青年群体对海尔智家的认同和好感，为将后销售转化蓄备了强劲的势能。

不可谓是给我们献上了一场品效合一的完美示范。

文章转载自2019-12-29广告头条