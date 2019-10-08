致敬中国70周年华诞，TA做了这些事！

历史的车轮滚滚向前，在中国繁荣发展的70年里，带走的是耻辱，带来的是新的辉煌。国家对于普通民众来说，是百姓能够安居乐业的强大后盾。纵观古今历史，无不例外的说明了有一个强大的国，才能有一个安定的家。

随着《我和我的祖国》大电影上映，大众的家国情怀也被点燃，在浓厚的国庆氛围熏陶下，唤醒的是社会各界的爱国之心。

从1949年10月1日新中国成立，到1964年中国第一颗原子弹爆炸成功，中国开启了书写辉煌的时代： 1984年中国女排奥运会夺冠，首获世界大赛三连冠；

1997年7月7日0点0分0秒，香港准时回归祖国怀抱；

2008年8月8日北京奥运会开幕，中国一举成为亚洲第三个获得奥运会主办权的国家；

2015年9月3日，纪念抗战胜利70周年阅兵，充分彰显中国女兵风采，为祖国保驾护航。

2016年11月18日神舟十一号飞船返回舱成功着陆，向世界展现了中国载人航天工程技术的成果；

可以看到，这每一个荣耀时刻，都为祖国增添了光彩。正如《我和我的祖国》中的吕潇然一样，当被告知“因为优秀，所以组织选她做备飞”时，依然服从命令，深刻诠释「牺牲小我，成就大我」的精神，时刻为祖国保驾护航！

而作为企业，在祖国渐渐强大的今天，对国家最好的告白，就是努力奋斗、产业报国；海尔智家正以自己的高光时刻，向祖国致敬！

海尔智家以高光时刻，向深爱的祖国致敬

自1984年创立以来，海尔智家就坚持以用户需求为中心的创新体系驱动企业持续健康发展，立志从传统制造业转型为物联网社群生态，在全球率先创立物联网生态品牌。

经历过数年的艰辛发展，海尔智家逐步由一个位于青岛的小型工厂，发展到如今的跨国企业，在这个过程中制造了许多的品牌闪光点。

在1988年12月全国冰箱评比中，海尔智家就以最高分崭露头角，获得中国电冰箱史上的第一枚质量金牌，从此奠定了海尔冰箱在中国电冰箱行业的领军地位。

1999年，在美国南卡州的第一间海尔工厂落地，海尔就此走向世界，开启了全球化布局战略。

2002年，全球第一台双动力洗衣机诞生，实现内桶和波轮两个动力驱动双向旋转，触发全自动洗衣机行业的第二次技术革命。

2019年，“BrandZ全球最具价值品牌100强”排行榜，海尔作为“物联网生态品牌”成功登榜，海尔智家成为该品类下全球首个上榜品牌。

对于消费者来说，这些品牌闪光点到现在依然是历历在目，也正是这些辉煌成就的累积，才塑造了今天的海尔智家。

成功的背后，是海尔人的共同努力

然而，在每一个成功的背后，都有着品牌发展的辛酸历程。

回首过去，海尔从一家资不抵债、濒临倒闭的集体小厂发展成为了能够代表中国的民族品牌，蕴含的是企业坚定的信念以及优质的品牌口碑。

1985年，在海尔成立初期，一位用户来信反映冰箱有质量问题，海尔CEO张瑞敏立即让员工用大锤砸毁76台有缺陷的冰箱，而这一锤，将海尔的品牌质量牢牢地钉在企业的服务理念上。

值得一提的是，这把大锤还被中国国家博物馆正式收藏为国家文物，文物收藏编号为：#国博收藏092号#。

不难看出，海尔智家的品牌理念、企业荣誉并不是一朝一夕即刻完成的，而是由无数的点滴成就、小人物逐渐凝聚起来。

正如在《我和我的祖国》中，只有凝聚小人物的平凡，才是塑造民族伟大复兴的基石。海尔拥有今天的辉煌成就，同样离不开无数小人物的点滴奉献。

对于品牌而言，从一粒尘土到汪洋大海，靠的不只是品牌战略的正确引导，背后更是每个海尔人共同努力的结果！

坚守“苹果之约”，创造美好生活

可以说，是无数的海尔人，塑造了今天的海尔智家。而品牌也始终以优质服务与品质，回馈给众多中国家庭。

从企业层面上看，过往的辉煌历程，更多的是增加了企业的社会责任感，创造美好生活、不断追求品牌高质量，才是海尔智家今后持续发展一直坚守的方向。

自2019年海尔智家成为物联网生态品牌起，海尔智家就以#创造美好生活#为目标理念，将「智慧生活」写进企业的服务理念之中。

就像视频《藏在冰箱里的约定》，当小美即将离开时，冬冬递给了小美一个他一直不舍得吃的苹果；由于匆忙，这个苹果并未吃完，而冬冬与小美儿时的“苹果之约”，就在这里萌生发芽。

当冬冬与小美再次见面时，已经是35年之后，冬冬依然记得小时候“帮小美留着苹果”的承诺，将原本放在冰箱中未吃完的苹果递给了小美。 可以看到，冬冬为了坚守儿时的诺言，一份长达35年的美好在见面时的一瞬间喷涌而出，为这个「约定」画上了句号。

而海尔服务客户的理念就像冬冬等待小美一样，即使经历过数年的风霜洗礼，也始终坚守#为用户定制美好生活#。

借势物联时代，海尔智家加速智能化变革

随着中国品牌多元化、全球化的汹涌浪潮袭来，海尔智家在坚守#为用户创造美好生活#承诺的同时，也在借势物联网时代进行品牌战略升级。

自从1999年凯文·阿什顿首次提出物联网的概念以来，全世界的企业都在研究如何抓住物联网的机遇实现弯道超车。

对于海尔智家来说，5G时代的到来，加之品牌对行业趋势的敏锐嗅觉，海尔智家加速「智慧生活」的全球落地或将成为打造全智能生态的一枚重磅棋子。

从1999年的全球化布局，到2016年海尔随神舟十一号升空，海尔航天冰箱的第4次远征太空，不仅预示着我国成为独立掌握航天冷藏箱技术的第三个国家，也为品牌奠定了技术根基，而强大的技术根基也同时在为品牌提供反推动力。

不难看出，新中国成立70周年，在这70年里，世人见证了中国的发展，见证了中国的潜力，中国的繁荣富强，间接地为海尔智家的技术化革新营造了优质环境。

有国才有家，不只是“苹果之约”的35年，在未来，海尔智家还会继续坚守「海尔智家定制美好生活」的品牌理念，用最优质的服务，为消费者带来全新的智慧生活体验。

文章转载来自2019-10-08的文案狂人