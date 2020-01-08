带着产品思维做一支CG动画宣传片

如何只通过一支视频就能把产品的优点都简洁明了的展现出来并传达给消费者，瞬间燃起消费者的购买欲呢？做视频不只能只谈技术，技巧固然重要，但是传达更重要。我们从产品本身出发去寻找，寻找能打动到消费者的点，从而再用画面和三维形式来表现。

想象中的桌面是美好的，有艺术气息，简约的，一个理想中的办公室桌面上放着像装饰品一样的功能强大漂亮美观智能的插座；再对比观众看到的现实中的插座的样子，杂乱无章，到处是电线，看着就心烦，心理上顿时有了个落差。

再利用这个心理落差附上一段文字：不妥协，不将就，那就改变吧。

让观者从心理上准备接受新的改变。

用CG动画展现了插座的整个改变过程，用三维动画形式把旧式插座功能全部被简化优化制成一个个简洁，精巧，小巧，又把蓝牙音箱，小夜灯，时钟等功能集合在一起，让桌面变得简洁高效，并且能随心所欲按自己的需要组合在一起来使用，让自己就像艺术大师一样设计自己喜欢的插座。

蓝牙音箱，小夜灯，时钟等功能集合在一起，让您的桌面变得简洁高效。

并且支持手机操控，让使用者安心放心舒心。

视频快看完时，已然动心，视频又出现了三个英文：buy it now（现在买它），再次在心理上强调了心动不如行动，加强了心理暗示。

不仅用三维动画形式展现了智能插座的简洁，精致，小巧，功能强大，还运用了心理上的落差感，期待感和满足感来刺激观者的认同并接受，从而达到点燃消费者的购买欲望。

在一款产品还未投产之前的概念产品，用CG动画形式表达产品思维是新产品最好的让客户快速有效的理解并接受的一种形式。

产品的网页设计：