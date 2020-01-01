五粮液《上新了·故宫》第二季来了！

金砖御瓦，故宫景致如旧，

朱墙宫深，敛藏紫禁风华，

霁月清风，照拂浓香悠悠，

寻香溯源，五粮液“故”地重游。

在五粮液独家冠名的

《上新了·故宫》第一季中，

我们随邓伦移步换景，

访乾隆爷的“江南”；

同周一围走走停停，

赏紫禁城的风骨。

紫禁秘境意韵无尽，

五粮液独家冠名的《上新了·故宫》第二季

如今重磅回归。

五掌柜将携新“故宫兄弟”

青年演员邓伦、北大才子张鲁一一起，

探紫禁秘境 品岁月浓香。

五粮液与故宫有着不解之缘：

古窖池和故宫都见证过600年的光阴流转，

秉承着工匠精神，

彰显着文化自信，

在传承与发展中温“故”知“新”。

今天，听五掌柜给你讲讲

五粮液与故宫的“缘”来如此！

一城繁华，一脉浓香，传承600年

自明朝紫禁城肇建伊始，这巍峨宫苑聚集了600年的光影，金銮殿领略帝王气宇，金砖记下游人流连的足迹。《上新了·故宫》第二季再次拨开历史的层层迷雾，寻访紫禁城的密藏，再现神秘而真实的历史过往。

五粮液千年酒香古韵里也有一段与紫禁城平行的过往：以“长发升”“利川永”等为代表的179口古窖构成的“明清古窖池群”，是我国目前考古发现较早的地穴式曲酒发酵窖池，这里同样积聚了600多年生机勃勃的记忆，芬芳斑斓岁月。

紫禁城的繁华与五粮液的酒韵在600年时光里同行，在新时代里携手，举杯礼敬中华文明！

千万宫匠，万千工匠，同守匠心精神

紫禁城宫宇鳞次栉比，那是千万能工巧匠汇涓滴匠心铸就的杰作。脚下一块金砖，记录着匠人700多个日日夜夜里摔打烧制的辛劳，“敲之有声，断之无孔”的细密一如匠心的精细。匠人为庄严的宫殿画下蓝图，为繁复的室内确定装潢，甚至沉浸在历史长河中的一草一木、一砖一瓦，皆是他们的匠心凝聚。

五粮液浓香绵延千年，工匠精神实乃其原动力。五粮液酿酒环节从原料、酿酒到勾调、包装，万千匠人潜心酿造，环环相扣。烤酒匠埋头窖池熬更守夜只为那滴琼浆玉液，勾兑匠人一生素颜简食只为一脉纯净浓香……一代又一代五粮液人吃得苦中苦，酿得的酒中尚品，是他们的匠心传承。

紫禁城宫匠呕心沥血建造世界建筑史上的奇迹，五粮液工匠潜心酿造白酒史上的奇香，行业不同匠心相通，继往开来始终秉承工匠精神。

集古成颂，集粮成醇，酿就文化自信

故宫是传承中华文化的集大成者，承载了中国五千年来的智慧与文明，是我国古建筑艺术的登峰造极之作。600年来，清风霁月传颂着紫禁城雄浑的赞歌。而今，流行文化打破时空障碍，《上新了·故宫》让紫禁城再次惊艳世人，数字化技术让故宫成为红透半边天的IP。坚守中华文明内核，让传播与传承深度结合，用流行文化唤醒文化自信。

五粮液酿酒文化源起先秦，在时光的迭代演进里薪火相传，“重碧酒”芬芳了盛唐，“姚子雪曲”馥郁了两宋，“杂粮酒”氤氲了明清，五粮液香醉了古往今来数千年。如今五粮液正迈着年轻有力的步伐，仰承千年佳艺酿美酒，携手时代潮流洒浓香，与国际名酒同走丝绸之路，在新时代里开启千亿征程，用浓香佳酿展示中华酒文化的魅力。

故宫荟萃中华文化谱写恢弘史诗，五粮液承袭千年酒文化传唱千年赞歌，它们在21世纪并肩传承创新中华文化，树立强大的文化自信。

在故宫凭栏眺望，

看不穿云霞天光变幻，

参不透星辰朝晖的流转。