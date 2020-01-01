百雀羚全新演绎《你笑起来真好看》，诠释“她力量”

又是一年一度的三八妇女节，如今，女性意识觉醒的浪潮席卷而来，新时代的女性被重新定义，她们美丽、时髦、自信、独立……



但同时也在社会扮演者各式各样的角色，她们有普通白领、医生、老师、其它服务行业从业者……各行各业都有她们奋斗的身影，女性在当下社会中展现出强大的“她力量”。

作为女性护肤品牌，百雀羚在今年38妇女节 以「以爱之名 有我挺你」为主题，在这个特殊的女性节日，邀请周杰伦、迪丽热巴等代言人和时尚博主发声，呼吁社会呵护、力挺她们，同时还全新演绎歌曲《你笑起来真好看》，赞美最美的她们。

一、重新定义新时代女新，以爱之名为“她力量”发声

现代女性摆脱了过去“女儿、妻子、母亲”等在家庭角色中扮演的刻板印象，展现出了丰富的多面性，这些都促使着社会越来越关注女性的力量。

从早前的38节单纯刺激女性买买买，到如今品牌更侧重替女性发声，这些变化，都是品牌对“她力量”的致敬。

百雀羚围绕「以爱之名 有我挺你」主题，制作了一组力挺海报，以美丽、自由、勇气、热爱、自信、独立等关键词制作爱心海报，展现对女性的爱护。

同时，百雀羚还携手品牌代言人周杰伦、彩妆代言人迪丽热巴、品牌大使王子异为“她力量”发声。

海报文案：



培养自己的独特，坚持不懈寻找人生的标准答案；



用看似柔弱的外表，包裹一个强大的内心；



拜托被束缚的标签，勇敢无畏做最真的自己；



文案从多方面彰显新时代女性的态度，释放“她力量”。百雀羚正是通过有态度的文案，唤醒女性意识的觉醒，激发女性的情感共鸣，从而与消费者建立情感链接。



二、美妆领域博主深度种草，实现垂直细分领域高效转化

如今，众多的美妆类KOL展现出强大的带货效果，比如李佳琦，一秒钟创造出228万销售额，这个在以前是不敢想象的。

相比于明星来说，美妆类的KOL就显得更加专业，她们更了解产品，其深度种草也让更多人愿意相信。

Buffer曾发布《2019年社会状况报告》显示：68% 的品牌认为，影响者营销对促进消费是有些效果的，甚至部分表示 KOL 营销非常有效。因此，很多品牌都愿意选择KOL进行带货。

除了明星以外，百雀羚还邀请到了@深夜徐老师 @Kakakaoo- @满满Cyim多位美妆博主发布原创，在垂直领域深度种草，同时也为女性发声。

明星和垂直领域的KOL粉丝粘性较高，借助他们的影响力，能更深度辐射粉丝，扩大传播效果，实现精准带货。

三、全新演绎网络神曲，用音乐营销战略受众心智

每年网络上都会出现许多脍炙人口的歌曲，2019年，一首网络神曲火爆社交平台，它就是由李凯稠、樊桐舟、李昕融一家三口演唱的《你笑起来真好看》，这首歌声音甜美，旋律悦耳、歌词朗朗上口，受到很多90后和00后的追捧，其杀伤力不亚于《吉祥三宝》。

在38节之际，百雀羚也邀请到了原唱全新演绎《你笑起来真好看》，希望通过歌声传递对每一位女性的爱与力挺。

歌词文案：

想陪你一起经历，想守护你的美丽

不管愿望有多少，小绿瓶都挺你

喜欢你温柔眉梢，喜欢你上扬嘴角

好像拥有全世界，是你的微笑

你笑起来真好看，用小绿瓶来点赞

把所有的细纹所有的烦恼统统都吹散

你笑起来真好看，让我对你更眷恋

以爱之名，力挺你到底，年轻每一天

如果说，原版的《你笑起来真好看》带给我们的是欢快和愉悦的心情，那么百雀羚这首全新改编后的歌曲，则更具有鼓舞人心的力量。

通过洗脑的旋律和朗朗上口的歌词，百雀羚将自己的王牌产品“小绿瓶”完美植入其中，用音乐的形式唱出了，凸显百雀羚小绿瓶抚平细纹、守护美丽的功效。

除了原唱，百雀羚还邀请网络歌手周玥重新填词，演唱《你笑起来真好看》，安利小绿瓶的功效。

同时周玥还讲述护肤的技巧，给粉丝讲述小绿瓶的成分和神奇效果，从而为38节种草。



选择改编流行歌曲的形式，一方面可以借助歌曲的洗脑功力加深受众的记忆，另一方面也可以以更新颖、趣味的形式为产品种草。

一直以来品牌借助音乐进行营销的案例都屡见不鲜，而且很多都取得了良好的效果。

从早期蒙牛邀请超女张含韵演唱《酸酸甜甜就是我》广告歌一炮而红，到拼多多将《好想你》改编为洗脑神曲，让“拼多多，拼多多，拼的多，省的多……”的广告深入人心，都在彰显着音乐的强大魅力。

百雀羚通过打造暖心话题，并用明星和KOL发声，传达出品牌的暖心形象。同时通过改编网络神曲，传递对每一位女性的爱与力挺。

4A广告文案原创，转载请联系原作者