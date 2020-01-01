梦想从未打烊，让这张卡带你“追梦”

每个人都有自己的“小目标”有些梦想每天都和你打招呼可能是买新衣新鞋新包包吃一顿美味大餐有些梦想比较遥远可能是环游世界，也有可能是辞职创业甚至是改变世界……然而，生活的忙碌和重复是否让你遗忘了自己最初的梦想？

首先，联科为中信银行打造了一个奇特的“浮梦大陆”H5：在这个神奇的地方，每个人的梦想都浮现在脑袋上方，每个人都载着自己的美好梦想努力前行。

画面采用手绘的形式，温暖治愈。

在短短1分钟的时间内，通过“不同时空相互交叠”的巧妙构思，和一镜到底的叙事手法，将7个场景创意串联，同时也传递出“中信信用卡带给用户梦想无界的机会”这一品牌理念。

建立目标用户的双向沟通。建立与目标用户的沟通机制，充分鼓励调动用户在传播中的参与度，利用“互动”+“共鸣”的创意语言，建立品牌与目标用户间双向沟通的传播模式。

生活与工作的节奏日益加快，很多人早已将梦想这件事情逐渐遗忘。越来越多的人，将梦想深藏在心底。我们希望通过手绘充满童真的“浮梦大陆”让人们发现梦想的美好，重新感受到梦想的温度，感受到中信信用卡为梦想的持续增温。

积累品牌资产，为品牌赋能。抓住时代变化，紧跟社会热点，丰富品牌内涵，从而抓住目标用户不同时期的心理变化和需求，不仅给用户提供好产品，更要构建与用户精神世界匹配的品牌内涵形成品牌资产。

中信信用卡品牌今年主打的“追梦无界”主题营销活动，从营销策略来看，既符合又红又专的政治大方向，又能击中年轻消费主体的情绪G点；从品牌价值来看，关注国民社会情绪，又弘扬民族文化，改变了年轻人对于国企银行的传统刻板印象。