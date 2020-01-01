阿里巴巴首部抗疫纪录片：《此时此刻》

近日，阿里巴巴发布了首部抗疫纪录片《此时此刻》，揭秘在抗疫项目中，阿里是如何联动阿里健康、飞猪、菜鸟、饿了么、钉钉等阿里经济体自发汇聚的商业资源和技术力量，开始膝跳反射式的抗疫行动，展示“此时此刻，非我莫属”的精神的。

世界上存在一些无法预测

却能产生重大影响的事件，

例如2020春节的这场疫情：危机蔓延，武汉封城……

其实，如何应对疫情，

阿里人有着膝跳反射式的本能。

2003年前非典，阿里因一名员工确诊，全员隔离。

而这反而让阿里

摸索出了独特的SOHO（在家办公）模式。

17年后，利用阿里巴巴经济体的能量，

支付宝的小二们自发凝聚抗疫，

成为了支持人们日常生活的重要力量。

一、争分夺秒

疫情发生后，人们通过互联网发现、参与、动容，为前线源源不断地输送着温暖与希望，争分夺秒。

疫情爆发恰逢春运高峰，

抑制人口流动成为当务之急，

全国迎来退票潮。

面对庞大的旅客服务需求，

飞猪第一时间帮助旅客退票，

并在行业内首家宣布无条件支持医护人员退款，

为前线一户人员提供免费保险服务。

全国数千名医生聚集在

阿里健康免费在线问医平台，

争分夺秒地解决患者的各种问题，

以自己的力量分担疫情一线的就医压力。

二、八方支援

以支付宝为首的深耕本地生活的新一代互联网企业，纷纷肩负起了城市的众任。

前线物资紧缺，

阿里巴巴公益、支付宝公益团队

连同20多家公益机构

上线爱心捐助项目并全程公示

菜鸟“绿色通道”也向武汉等地

累计免费运送2600多万件

来自海内外捐赠的医疗物资。

阿里巴巴还以集团的名义

设立了10亿元医疗物资供给专项基金。

三、非我莫属

在这个被危机笼罩的时刻，万家灯火，万众一心。而此时此刻，非“我”莫属。

全市停摆的当下，

饿了么骑手身兼数职，

既外卖递送又代购物资。

当一线作战人员的餐食成为问题，

武汉18家盒马先生的小二们，

每天为全国的援鄂医疗队提供免费餐食。

2月迎来开学复工潮，

支付宝技术助力杭州率先推出“健康码”，

以数字化动态管理防疫措施助力复工，

并在全国28省市上线疫情服务平台。

战疫还在继续，希望不曾停止。

在不久的未来，生活会更好的继续下去，

所有人正在为了这个目标勇往直前。

而此时此刻，非“我”莫属。