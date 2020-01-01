2020金瞳奖——RIO锐澳《肚里有“墨水”，敬你是英雄》

背景：

2019年5月10日，是国务院设立的第二个“中国品牌日”，天猫也将原来的“国品计划”正式更名为“国潮行动”。天猫作为国潮运动的倡导者，在此次活动中推出多组国潮限定跨界好物。

RIO锐澳鸡尾酒便是参与本次国潮跨界的鸡尾酒品牌代表。活力、时尚、热情、阳光、快乐、自在的RIO锐澳鸡尾酒，自品牌成立起，就一直致力于中国预调鸡尾酒市场的开拓与建立。作为国内唯一一家专业生产鸡尾酒的企业，RIO锐澳鸡尾酒现已成为中国预调鸡尾酒市场的领军企业。

除了在产品与市场上的升级与拓展，RIO锐澳鸡尾酒在品牌营销传播方面也十分突出，去年与六神跨界联名的“花露水口味鸡尾酒”强刷了一波存在感。今年，RIO锐澳鸡尾酒又在天猫国潮行动中牵手经典品牌英雄墨水， 打造了RIO X 英雄“墨水”鸡尾酒，再度夺人眼球，创造了时尚饮酒新风潮。为此，RIO锐澳鸡尾酒还特意制作了一系列病毒短片——《肚里有“墨水”》，让消费者在捧腹大笑争当“文化人”的同时，心甘情愿地为产品买单。

策略与创意：



鸡尾酒界 “搞事情”小能手RIO锐澳鸡尾酒又出招，将“潮流炫酷鸡尾酒”与“回忆满满蓝黑墨水”结合， 联名英雄推出“墨水”鸡尾酒，再次引爆了大众的兴趣点。这是继去年RIO锐澳鸡尾酒跨界六神推出“花露水口味鸡尾酒”后的再一次神操作。

传播方面，除了营销重地微博、微信之外，RIO锐澳鸡尾酒还调动了豆瓣、小红书、快手、知乎等流量平台， 通过针对性的全网联动种草策略，邀请各平台知名KOL助力站台，全方位、立体化包围目标消费群体，在短期内实现密集刷屏，引发广泛的讨论与分享，为产品上线销售全面铺垫。

同时，RIO锐澳鸡尾酒还推出了一系列创意病毒短片——《肚里有“墨水”》，利用三个无厘头的幽默搞笑故事，播放量近1500万，将这波营销操作推向了高潮。

执行策略：

前期预热——“墨水”鸡尾酒概念首发，KOL站台推荐

@机智的何先生 “墨水”鸡尾酒首发引关注；

微博KOL陆续站台送安利，病毒广告播放1500万次；

粉丝踊跃互动，@机智的何先生 喜提“热门微博小时榜”推荐；

文化人“内涵”联名，吸引KOL主动翻牌自发传播；

12家知名蓝微覆盖近千万粉丝，联盟阅读量近百万；

中期引爆——微信、快手、知乎、豆瓣、小红书全平台种草

快手百万粉丝大V发声，亲测开箱实力打call；

豆瓣鹅组、生活组直岛预售，热评不断成功出圈；

12大小红书博主强烈推荐，强势吸引5000+收藏；

知乎大神多维度专业力荐，热门论题里获赞数百；

精准扩散朋友圈红人450+，覆盖圈层好友90万+；

后期复盘——粉丝返图强推，行业深度盘点，经典跨界项目成案例

跨界成案例，SocialMarketing当周阅读量Top1；

从产品颜值到口味，粉丝花式表扬晒单不断；

实际效果：

RIO X 英雄墨水魔性视频——《肚子里有“墨水”》全网播放量近1500万；

微博话题#肚子里有“墨水”#，话题阅读量近1900万，讨论量超1.8万；

微博KOL @机智的何先生 喜提“热门微博小时榜”推荐；

12家国内外知名品牌声援RIO，全面覆盖846万粉丝群体；

微博、微信、小红书、快手、知乎、豆瓣……多平台、立体化、全方位、针对性裂墙推荐引发KOL跟风种草；

推广上线1周，近11000人将RIO X 英雄“墨水”鸡尾酒装进了购物车，官方旗舰店访问量同比增长65%， 销售额同比增长143%，新客户占比高达97%；

仅在5月推广的期间，RIO就收获AIPL相关消费者256万，通过二次触达直接拉动 购买人群和粉丝人群增长超20000人。