美的暖心歌曲致敬白衣天使：风停后，让世界看见你最美的样子

女子本柔，为医则刚。疫情危机下，有一群人脱去华丽衣裳，穿上白色战袍，坚持在医疗一线，她们就是女性医护人员。

恰逢妇女节来临，美的无感空调联合无风原创音乐人袁野夕发布了一支歌曲《等风停靠》致敬白衣天使，更携手二更以“她力量”为主题推出了一支H5。

《等风停靠》MV

歌词

不曾见过的模样

不停在心中素描

被蝴蝶吻过的眼眶会笑 哼唱最爱的歌谣

连衣裙挂好收藏

战士也是个爱美的姑娘 脱去华丽衣裳

穿上白色战袍

化成天使的样逆风飞翔 等待风停靠

让世界看见你美丽的脸庞

生命就像繁花一般绽放

一直相信 你用爱凝结的力量

照亮了黑暗 融化了冰霜 等待风停靠

让世界看见你由衷的微笑

美好就是你坚守无风的骄傲

平凡的人 披上铠甲那一刻闪闪发亮

面向着太阳那是你的信仰

明天 会更明朗 三月迷人的艳阳

汗水沁透了发梢

你也曾渴望窗外的花香 你的温柔

春夏秋冬

用你的双手拥抱每次感动 等待风停靠

让世界看见你美丽的脸庞

生命就像繁华一般绽放

一直相信 你用爱凝结的力量

照亮了黑暗 融化了冰霜 等待风停靠

让世界看见你由衷的微笑

美好就是你坚守无风的骄傲

平凡的人 披上铠甲那一刻闪闪发亮

面向着太阳那是你的信仰

明天 会更明朗

在这场战疫中，有70%以上为女性医护人员。没有她们，我们打不赢这场战“疫”。所以，美的将她们的故事融入了歌词当中。

01

连衣裙挂好收藏

战士也是个爱美的姑娘

1月24日除夕夜伊始，全国各省纷纷派出第一批援助湖北医疗队，主动请缨，紧急集结，星夜驰援！随后第二批、第三批……后备军源源不断。

在这次防疫战的医护人员队伍当中，女性人数占比超过60%。而在护士群体中，女性的占比则是90%。

在这场突如其来的疫情危机下，她们脱下漂亮连衣裙，穿上白色医疗防护服，组成了一道守护生命的严密防线。

02

脱去华丽衣裳

穿上白色战袍

化成天使的样逆风飞翔

剪短蓄了许久的长发，戴上防护面罩，但她们依然是最美的“逆行”女神。

这些一线的医生护士们大部分都是90后，在家里也都是被宠着长大的孩子。这一次她们毫不犹豫地扛起了自己的职责，用爱凝结而成的力量，融化冰雪，照亮黑夜。

03

平凡的人

披上铠甲那一刻闪闪发亮

面向着太阳那是你的信仰

她们是一个个平凡又独立的个体，工作上拥有专业水准，生活中保持着真性情。爱打游戏、爱自拍、爱喝奶茶……

也能搬运120斤重的氧气钢瓶，从1楼到3楼。讨厌出汗的她们，穿了12个小时的防护服，脱下时被汗水浸透却无娇气抱怨，休息几小时后又重回隔离病房工作。

为了给医护人员、患者和其他工作人员更舒适的环境，美的空调也在全国各省派出多支工程师队伍。火速驰援建设多县市的多家医院、防疫站等地。





04

等待风停靠

让世界看见你由衷的微笑

请记住，这些疫情下的女性医护人员。她们也不过是和你我一样，有血有肉、会痛会累的普通人。尊重她们大部分时间的乐观、勇敢和专业，理解她们某些时刻的脆弱与疲惫，给与足够的支持陪伴。成为这场巨浪中，她们安心停靠休息的无风港湾。

女性不仅仅是柔弱，也有坚毅的一面。歌颂女性医护人员的奉献，更要肯定她们工作的专业。希望可以早日脱下防护服，换上连衣裙，看见她们最美的样子。

美的无风感空调×二更H5

此外，美的空调还联合二更特别制作了一支暖心H5，以手绘插画的形式聚焦抗疫前线中的人物事迹。

扫描二维码，找出藏在防护服下的她们！

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我们守护你的健康。

美的——无风感，有情感