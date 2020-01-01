苹果最新 AirPods Pro 广告：准备好进行穿越了吗？

自从去年十月份苹果发布了 AirPods Pro 以来，这款支持主动降噪的无线耳机就备受欢迎，导致如今想要在苹果官网购买 AirPods Pro 还需要等上两三周，可见其抢手程度。

为了让消费者能更好地体验到 AirPods Pro 的核心功能，苹果发布了全新的广告片《Snap》，让消费者在充满科幻感的白昼黑夜中体验到主动降噪的作用。

Snap

短片中，女主角在人流拥挤的城市之中穿梭，各种声音混杂在一起，让人紧张。

戴上 AirPods Pro 之后，音乐开始响起，同时也能听到外界的声音，这就是 AirPods Pro 的通透模式。

随着周围的噪音逐渐增大，女主角按了一下耳机，开启主动降噪。

嘈杂的声音瞬间消失，纯净的音乐也把车水马龙的街道变成了夜晚霓虹等闪烁的魔幻都市。女主角在音乐中翩翩起舞，脸上洋溢着快乐。

再按一次耳机，从主动降噪回到通透模式，女主角又回到了吵闹的街道。

在反复地切换中，女主角在夜晚的迷幻灯光中用舞步前行。

最终回到现实，女主角赶上了公交车，广告片到此结束。

此次的 AirPods Pro 导演为 Kim Gehrig，为了呈现广告中女主角戴上耳机之后的两个世界， Kim Gehrig 分别在白天和黑夜拍摄影片并剪辑在了一起。搭配澳大利亚艺术家 Flume 与美国歌手 Toro y Moi 的新作品《The Difference》，最终将 AirPods Pro 的产品特性展现给每一位消费者。