苹果最新 AirPods Pro 广告：准备好进行穿越了吗？

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自从去年十月份苹果发布了 AirPods Pro 以来，这款支持主动降噪的无线耳机就备受欢迎，导致如今想要在苹果官网购买 AirPods Pro 还需要等上两三周，可见其抢手程度。

为了让消费者能更好地体验到 AirPods Pro 的核心功能，苹果发布了全新的广告片《Snap》，让消费者在充满科幻感的白昼黑夜中体验到主动降噪的作用。

Snap

短片中，女主角在人流拥挤的城市之中穿梭，各种声音混杂在一起，让人紧张。

苹果最新 AirPods Pro 广告：准备好进行穿越了吗？

戴上 AirPods Pro 之后，音乐开始响起，同时也能听到外界的声音，这就是 AirPods Pro 的通透模式。

苹果最新 AirPods Pro 广告：准备好进行穿越了吗？

随着周围的噪音逐渐增大，女主角按了一下耳机，开启主动降噪。

苹果最新 AirPods Pro 广告：准备好进行穿越了吗？

嘈杂的声音瞬间消失，纯净的音乐也把车水马龙的街道变成了夜晚霓虹等闪烁的魔幻都市。女主角在音乐中翩翩起舞，脸上洋溢着快乐。

苹果最新 AirPods Pro 广告：准备好进行穿越了吗？

再按一次耳机，从主动降噪回到通透模式，女主角又回到了吵闹的街道。

苹果最新 AirPods Pro 广告：准备好进行穿越了吗？

在反复地切换中，女主角在夜晚的迷幻灯光中用舞步前行。

苹果最新 AirPods Pro 广告：准备好进行穿越了吗？

最终回到现实，女主角赶上了公交车，广告片到此结束。

苹果最新 AirPods Pro 广告：准备好进行穿越了吗？

此次的 AirPods Pro 导演为 Kim Gehrig，为了呈现广告中女主角戴上耳机之后的两个世界， Kim Gehrig 分别在白天和黑夜拍摄影片并剪辑在了一起。搭配澳大利亚艺术家 Flume 与美国歌手 Toro y Moi 的新作品《The Difference》，最终将 AirPods Pro 的产品特性展现给每一位消费者。

苹果最新 AirPods Pro 广告：准备好进行穿越了吗？

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