宝洁：精致女孩的春天，从不会迟到

在2020年这个特别的初春里，有人宅胖了、有人熬夜熬秃了。但还有这样一群人，即使禁足在家却越来越美，她们的春天从未缺席。

她们从未放弃身材管理，每天边追剧边运动云打卡；

即使下楼买菜，也要画一个美美的口罩妆；

甚至面对大鱼大肉的诱惑，依然克制地只吃八分饱。

在这样一群堪比麦瑟尔夫人的女孩面前，“高要求”“爱折腾”变得黯然失色，如果非要用一个词来概括她们，一定非“精致”莫属。

精致girl的世界里，护肤美甲、戒糖健身都只是常规操作，终极精致女孩的精致以发丝为单位。基础的护发清洁功能已经满足不了她们两月一染三月一烫的节奏，她们开始寻求更高端更专业的护发成分。

于是宝洁开始了一场从头俘获精致女孩芳心的特别行动，用护发产品中的高端成分为她们的春天增添美丽。

来自精致女孩的灵魂拷问

精致女孩们每日三省吾身：“今天的我好看吗？”“穿哪件比较好？”“我是不是胖了？”在campaign前期，宝洁抛出连环灵魂拷问引发精致女孩的注意，让她们忍不住问道：“是谁在偷窥我的生活！”





从头俘获精致女孩芳心

视频分别从“穿搭”、“瘦身”这两个永恒的话题入手，以男友视角生动刻画出精致女孩的可爱形象，并在最后自然地引出宝洁护发神器，让受众在有代入感的同时也对产品产生认同感。

看完视频后的你，是不是也有种不知不觉被喂了狗粮的感觉？呵呵，谁让每个精致女孩都是平平无奇的恋爱小天才，能让人忍不住想把最好最精致的成分给她们。

精致女孩拔草护发神器

成功引发人群共鸣后，紧接着四张少女心满满的护发秘籍瞄准了所有精致女孩，把万物复苏的生机装在护发产品里，一次性送给她们。









在social传播的同时，屈臣氏同步开放线上微商城承接流量，直接呈现产品卖点，为目标受众提供了更便捷的拔草渠道。

区别于传统的线下地推卖货传播， 本次宝洁x屈臣氏的联合campaign先从品牌层面认同女性的精致和对美的高要求，通过构建出一个生动真实的精致女孩形象精准定位人群，引发受众认同。同时以更加social的整合营销全方位种草，打通产品和人群，让精致女孩们宅在家也能轻松拔草宝洁护发神器。

同时，我们也希望借精致女孩传递出自己的观点：现代女性除了温柔、优雅等传统优点，还有更多独特的闪光点。这些闪光点可能是外人无法理解的高要求、可能是对日常始终保持仪式感、也可能是对认定目标不达成不罢休的执拗……她们不在乎外界的眼光，只要认定心中的那束光就一直追逐下去，她们就是精致女孩。

最后要感谢堪称精致女孩模板的宝洁客户们，给了我们超多的灵感和支持。还有即使过年在家也不忘剪片的甘导，以及超给力的制作公司的伙伴们，让“精致女孩”的春天闪闪发光