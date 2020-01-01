苹果长达5小时的宣传片，究竟想表达什么？

苹果“用 iPhone 拍摄（Shot on iPhone）”系列已经发布了诸多作品，这些作品通过唯美或震撼的画面展现苹果手机的多项产品特性，为苹果赢得更多更好的口碑，也吸引了其他品牌纷纷效仿。这一系列还能玩出新花样么？在质疑与期待之中，苹果推出了新作品，在YouTube发布了一段5小时19分28秒的长篇作品。

这部长片由29岁的莫斯科导演Axinya Gog执导，全程以iPhone 11 Pro 4K画质拍摄，用一镜到底的手法，一刀未剪，呈现出俄罗斯艾尔米塔什博物馆的风采，将45个冬宫画廊，588幅作品和若干现场表演带到世人面前。

苹果公司表示，这部电影力求呈现俄罗斯文化，致敬该国的自然风光和人文历史。

俄国艾尔米塔什博物馆是世界第二大博物馆，其规模仅次于巴黎卢浮宫。这座博物馆由六座不同的建筑物组成，包括前俄国沙皇冬宫，收藏着三百万多件作品。

导演Axinya Gog说，当决定要找一座空的博物馆拍摄“生命中的一天”这个主题后，艾尔米塔什博物馆便成了她心中理想的拍摄地。她认为这段影片是由时间串联起来的艺术之旅，是时间永恒与现代生活和前沿科技的一场交汇：“我从来没用 iPhone 拍过如此大型的创作项目，所以我和团队特别用心地研究了这部设备，并围绕它的种种功能设计了整个创意方案。现在看来， 这个项目看来只能用 iPhone 才能完成！”

虽然只有29岁，但是导演Axinya Gog已经在艺术界创造了许多闪耀的电影作品，她被认为是俄罗斯的后起之秀电影人之一。值得一提的是，因为母亲是莫斯科特列季亚科夫美术馆的艺术史学家和策展人，所以Gog从小在博物馆中长大，对博物馆也不陌生。

Gog的艺术素养和对博物馆的熟悉度，使她并没有模仿博物馆参观者的观点，那样进行简单的游览，而是以一种故事讲述方式，设想摄像机在博物馆的画廊中移动，偶尔会飞到空中，甚至会被表演者吸引。

这部影片经历了9个月的前期准备工作，而拍摄本身却只能在非常短的时间进行。当冬宫周日闭馆后，拍摄准备工作开始紧锣密鼓地进行，然后持续整个晚上。周一太阳升起后，这场极为复杂而精致的拍摄正式开始，摄制组只有六个小时的拍摄时间，这意味着拍摄必须一次成功，任何差错都可能导致前功尽弃。

影片拍摄项目团队为此拍摄开发了一款新的App，让摄制组可使用Apple Watch来手动遥控iPhone相机的ISO、白平衡、对焦等，目前，这款叫Catch的App，也已经在App Store上架。

影片配乐为俄罗斯新古典主义作曲家Kirill Richter的原创音乐、编舞演奏和现场演奏作品，曲目目前已经在Apple Music可以上线。

在影片最后苹果还留了一个彩蛋，在文案上清楚表达：在经历5小时19分28秒的4K视频拍摄，iPhone 11 剩余电量19%。