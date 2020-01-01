莱利银行微电影：你的银行账户里有秘密吗？

Secrets

最近，南非最大银行之一的莱利银行（Nedbank Ltd）发布了一支名为《秘密》(Secrets)的微电影，希望借助这支短片向整个国家表明，金钱不该成为一个禁忌话题。

根据研究结果表明，在南非，62%的人宁愿谈论体重，也不愿意透露自己的银行余额。南非是世界上负债最多的国家之一，尽管银行和其他金融机构已经开始积极运转，但南非人民似乎永远无法摆脱债务危机。所以Nedbank认为：当人们想要解决问题时，最重要的是诚实的面对眼前的问题。

这支视频围绕着三位南非人，讲述了他们关于金钱的秘密以及困扰。

而灵感来源于南非的数据统计，三分之一的南非人在非法传销中受到了重创；五分之三的人的支出超过了收入，而82%的中小型企业因现金流管理不善而倒闭。

故事一：Sizwe

Sizwe是一位父亲，为了能让儿子顺利考进大学，他不得不铤而走险的将自己的钱全部投入到了非法传销中。

这项工作危险又辛苦，但Sizwe还是坚持了下来。Sizwe在电影中说道：我陷得太深了，已经没有回头路了。

但最终，他的合伙人跑路，Swize一分钱都没有得到。

故事二：Amanda

Amanda是一位时尚都市女性，喜欢购物，生活奢靡。

但实际上，她只是餐馆里的一名服务员，由于债务危机，她也因此丢了工作，被房东赶了出来。





故事三：Ben

Ben表面上是一个成功的商人、完美的丈夫和父亲。

但其实，Ben和女同事在公司还有着不正当的关系。

当二人的生意失败，Ben面临破产时，女同事也离他而去了。

Talent Credits

Pepe Marais – Group Chief Creative Officer

Xolisa Dyeshana – Chief Creative Officer

Claudi Potter – Creative Director

Natalie Walker – Creative Group Head

Jeanine Vermaak – Creative Group Head

Hannes De Beer – Art Director

Marjolein Rossouw – Copywriter

Laurent Marty – Group Strategy Director

Di Cole – Agency Producer

Candice Shortt – Business Unit Director

Nomsa Sidu – Account Director

Lebogang Sebola – Account Manager

Michele Lazarus – Traffic